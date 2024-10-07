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NBA「鞋王」末路？　快艇聲明塔克將不再隨隊

▲▼快艇資深防守專家塔克。（圖／CFP）

▲快艇宣布「鞋王」塔克將不再隨隊出賽。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA知名「鞋王」代表，目前隸屬洛杉磯快艇的防守悍將塔克(P.J. Tucker)，近期的職業生涯似乎遭遇不小瓶頸，快艇球團今日以聲明指出，塔克接下來將不會隨隊，球團也會努力為他尋求最適合的未來及前景。

向來以種類繁多，且樣式稀有的球鞋收藏聞名，加上聯盟頂尖的防守功力，讓塔克一度成為聯盟炙手可熱的防守悍將，不少爭冠勁旅都希望有這位好手加盟助陣。

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現年39歲的塔克，在2022年時與費城七六人簽下3年3300萬美金續約，但上賽季他被送往快艇，且在全明星周開打前，突然由球團宣布暫時離隊，隨後又在明星賽後歸隊，據了解當時塔克就對上場時間太少不滿，甚至因為公開發表希望被交易言論，遭聯盟罰款7.5萬美金。

本季塔克選擇執行1150萬美金的球員選項，這也將是他3年合約的最後1年，不過快艇在新賽季將開打前，提前宣告了他將不再隨隊，似乎也間接證明他已經不在球隊戰力規劃藍圖中。

快艇在聲明中強調，「塔克是一名在生涯取得很多成就的職業球員，他還有更多目標想要實現，我們將持續和塔克及其經紀人合作，為他尋找最適合的未來前景。」

這似乎也代表未來球迷想再見到塔克的多變球鞋場上穿搭，機會可說是越來越少，塔克生涯在NBA出賽883場，平均繳出6.6分、5.4籃板、1.4助攻、1.1抄截，曾在2021年隨密爾瓦基公鹿奪下NBA總冠軍殊榮。

▲▼防守專家塔克。（圖／CFP）

▲塔克曾是聯盟頂尖防守悍將。（圖／CFP）

關鍵字： 塔克NBA鞋王P.J. Tucker快艇

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