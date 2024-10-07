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NBA衛冕軍的霸氣！　塞爾提克26分擊潰金塊收阿布達比熱身賽2連勝

▲塞爾提克布朗、金塊約基奇。（圖／路透）

▲塞爾提克布朗此戰轟下21分打爆金塊。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克，台灣時間7日再度於阿布達比和丹佛金塊進行季前海外熱身賽第2戰，此戰綠衫軍雙星坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)領軍飆分火力全開，反觀金塊此戰僅有一哥「小丑」約基奇(Nikola Jokic)出賽，最終綠衫軍以130比104大勝贏球，海外熱身賽喜迎2連勝。

首役順利贏球的塞爾提克，此戰主力陣容依舊正常輪替上陣，但金塊陣營則讓戈登(Aaron Gordon)、小波特、(Michael Porter Jr.)以及前役表現出色的衛斯布魯克(Russell Westbrook)都進行輪休，不過陣中王牌球星約基奇依舊先發上陣。

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此戰約基奇雖然在上半場個人就獨得20分，但綠衫軍靠著布朗、坦圖雙槍出擊，上半場先取得7分領先，隨後在第3節更是團隊海灌42分，最多一度領先來到34分之多，最終塞爾提克就以26分之差擊敗金塊，在阿布達比拿下海外熱身賽2連勝。

綠衫軍繼前一戰團隊投進20顆三分球後，此戰也射進18顆三分球，布朗砍下全隊最高21分，坦圖也有17分進帳，攻守兼備的懷特(Derrick White)也有13分、5籃板、6助攻進帳。

▲塞爾提克布朗、金塊約基奇。（圖／路透）

▲金塊約基奇海外熱身賽第2戰僅打上半場就休兵。（圖／路透）

關鍵字： 塞爾提克綠衫軍布朗坦圖金塊約基奇NBA

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