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野獸是否生涯最後1年不鬆口　林志傑：真的看一場少一場

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日，「野獸」林志傑(左)與隊長蔡文誠。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

邁入成軍第10季的PLG職籃台北富邦勇士，7日舉辦2024-25賽季季前媒體日，其中外界關注焦點首推職業生涯邁入第22個賽季，現年42歲的台籃精神領袖「野獸」林志傑。休賽季與勇士續約1年，林志傑對於自己是否邁入職業生涯最終賽季仍不鬆口，但他強調，「真的看一場少一場，一定會有這個階段，非常有可能(最後1年)，在球場上還是做一樣的我。」

過去4季拿下3座PLG總冠軍，勇士新賽季在陣容進行極大翻新，包括總教練許晉哲將實際調度兵權交由執行教練吳永仁接手，誓言打造聯盟鋼鐵防守勁旅的嶄新風貌。

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不過，在諸多革新情況下，勇士仍有精神領袖「野獸」林志傑在陣，在與勇士續約1年情況下，外界普遍認為本季的林志傑相關出賽就是「看一場少一場」。

林志傑表示，「就真的看一場少一場，一定會有這個階段，非常有可能(最後一年)，在球場上還是做一樣的我，不用去想是不是最後一年。」

日前中華職棒包括周思齊、潘威倫等沙場老將，都舉辦隆重盛大的引退儀式，對此林志傑強調，「我覺得其實自己個性就是也不喜歡，就簡單一點其實就可以了，也不用太隆重或是怎麼樣，開心就好了。」

針對休賽季台灣兩大職籃分合狀態，PLG職籃本賽季又回到創始的4隊規模開打，林志傑則認為，「碰過一次，心態不會太有起伏，已經造成現在的問題，不用再去想這些事，球團會去處理，球員就是把訓練上的目標去努力呈現。」

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日，全隊陣容正式亮相。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 富邦勇士PLG台籃林志傑許晉哲吳永仁莫巴耶

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