快訊／要成台北代表性勁旅　台北台新戰神「2 for 1」全力爭冠

▲台北台新戰神本季球員名單多達18人，為聯盟各隊之最。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神8日舉行2024-25賽季開季記者會，並宣布本季年度口號為「2 for 1」，要在成軍第2季就全力奪下隊史首冠。戰神球團也在本賽季特別強化球隊文化與城市連結，希望讓冠軍特質留在台北，並成為首都代表性職籃勁旅。

成軍首季就順利打入年度總冠軍賽，戰神在本季投入全新TPBL職籃後，今日也正式公佈年度口號為 「2 for 1」，戰神球團執行長黃萬隆就表示，「2 for 1是特殊籃球術語，掌握兩次進改時間來贏得冠軍，成軍兩年我們的目標就是拿冠軍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北台新戰神總教練許皓程喊話本季要領軍爭冠。（圖／台北台新戰神提供）

本賽季戰神在球隊識別形象進行翻新，注入台北這座城市大膽、創造、對比鮮明特質，另外一大特點就是球團啦啦隊「Taishin Wonders」更全面升級，除了原有女神陣容外，更增加6位啦啦隊男神，希望11月2日主場開幕戰，台北的戰神粉絲能夠到達和平館觀戰。

今日戰神也公布3套全新球衣，包括雷蒙恩、曹薰襄、黃聰翰等18位球員共同演繹，總教練許皓程就表示，「目標就是爭取唯一的總冠軍，打造台新文化，成為真正的冠軍！」

▲戰神Taishin Wonders啦啦隊，本季增加6名男性團員。（圖／台北台新戰神提供）