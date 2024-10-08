「地表最強172」河村勇輝NBA首秀！　熱身賽9分鐘得5分3助攻

▲日本明星主控河村勇輝終於迎來NBA首次熱身賽登場。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

有「地表最強172公分」稱號的日本男籃王牌主控河村勇輝，目前正勇敢追夢挑戰NBA，8日他代表曼菲斯灰熊在季前熱身賽首戰對上達拉斯獨行俠表現出色，不僅幫助球隊以121比116開紅盤奪勝，河村勇輝替補出賽9分16秒，就高效率拿下5分、3助攻，末節也有三分球破網演出，展現登上NBA舞台決心。

昨日才在隊內練習日搞笑「大秀舞技」引發外界熱議關注，身為日本男籃新希望的河村勇輝，今日在季前熱身賽首戰拿出真本事，面對獨行俠之戰獲得替補出賽9分16秒，2投1中拿下5分、3助攻效率極高。

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河村勇輝除了兩罰俱中外，唯一的一次進球是在末節底線投進三分球，另外一次切入運球的地板傳球助攻，都展現不錯的組織能力，全場正負值也來到「+6」，表現相當出色 。

目前河村勇輝想要爭取在NBA舞台佔有一席之地，最大考驗仍在防守端，身高僅172公分情況下，河村勇輝如何在防守端展現更高強度及侵略性，會是他能否取得進入開季正選名單的一大關鍵。

▲河村勇輝NBA熱身賽首戰僅出賽9分鐘就拿下5分3助攻。（圖／路透）