運動雲

>

「地表最強172」河村勇輝NBA首秀！　熱身賽9分鐘得5分3助攻

▲日本明星主控河村勇輝終於迎來NBA首次熱身賽登場。（圖／路透）

▲日本明星主控河村勇輝終於迎來NBA首次熱身賽登場。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

有「地表最強172公分」稱號的日本男籃王牌主控河村勇輝，目前正勇敢追夢挑戰NBA，8日他代表曼菲斯灰熊在季前熱身賽首戰對上達拉斯獨行俠表現出色，不僅幫助球隊以121比116開紅盤奪勝，河村勇輝替補出賽9分16秒，就高效率拿下5分、3助攻，末節也有三分球破網演出，展現登上NBA舞台決心。

昨日才在隊內練習日搞笑「大秀舞技」引發外界熱議關注，身為日本男籃新希望的河村勇輝，今日在季前熱身賽首戰拿出真本事，面對獨行俠之戰獲得替補出賽9分16秒，2投1中拿下5分、3助攻效率極高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

河村勇輝除了兩罰俱中外，唯一的一次進球是在末節底線投進三分球，另外一次切入運球的地板傳球助攻，都展現不錯的組織能力，全場正負值也來到「+6」，表現相當出色 。

目前河村勇輝想要爭取在NBA舞台佔有一席之地，最大考驗仍在防守端，身高僅172公分情況下，河村勇輝如何在防守端展現更高強度及侵略性，會是他能否取得進入開季正選名單的一大關鍵。

▲日本明星主控河村勇輝終於迎來NBA首次熱身賽登場。（圖／路透）

▲河村勇輝NBA熱身賽首戰僅出賽9分鐘就拿下5分3助攻。（圖／路透）

關鍵字： 河村勇輝NBA曼菲斯灰熊Exhibit-10日本男籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

3年19億台幣天價！　魔術才續約中鋒卡特就傳傷情

3年19億台幣天價！　魔術才續約中鋒卡特就傳傷情

北竿硬地超級馬拉松開放報名　總獎金加倍成30萬

北竿硬地超級馬拉松開放報名　總獎金加倍成30萬

入選年度第1隊被質疑　周桂羽：努力證明給大家看

入選年度第1隊被質疑　周桂羽：努力證明給大家看

仁總下令「模板」李愷諺　吳永盛新賽季要變身防守大鎖

仁總下令「模板」李愷諺　吳永盛新賽季要變身防守大鎖

改造富邦勇士成鋼鐵防守勁旅　吳永仁預約年度最佳教練

改造富邦勇士成鋼鐵防守勁旅　吳永仁預約年度最佳教練

野獸是否生涯最後1年不鬆口　林志傑：真的看一場少一場

野獸是否生涯最後1年不鬆口　林志傑：真的看一場少一場

快訊／富邦勇士成軍第10年　年度口號「BE BRAVES」不忘初心揭曉

快訊／富邦勇士成軍第10年　年度口號「BE BRAVES」不忘初心揭曉

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA「鞋王」末路？　快艇聲明塔克將不再隨隊

NBA「鞋王」末路？　快艇聲明塔克將不再隨隊

NBA衛冕軍的霸氣！　塞爾提克26分擊潰金塊收阿布達比熱身賽2連勝

NBA衛冕軍的霸氣！　塞爾提克26分擊潰金塊收阿布達比熱身賽2連勝

熱門新聞

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

2平野惠一：台灣大賽拚真正總冠軍

3攻城獅「新竹阿北」艾夫伯驚傳離隊！

4季後挑戰賽獅猿爭霸　首場大巨蛋

5馬查多丟球　道奇教頭：不尊重

最新新聞

1統一季後賽門票今晚開搶　大巨蛋最貴1780元

2攻城獅「新竹阿北」艾夫伯驚傳離隊！

3河村勇輝NBA首秀　9分鐘得5分3助攻

4頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場

5中職季後賽12日大巨蛋開打

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366