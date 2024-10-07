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北竿硬地超級馬拉松開放報名　總獎金加倍成30萬

▲北竿硬地超級馬拉松開放報名。（圖／蜂巢行銷提供）

▲北竿硬地超級馬拉松開放報名。（圖／蜂巢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

第9屆馬祖北竿硬地超級馬拉松將於明年3月21日及3月22日在馬祖北竿開跑，為了鼓勵跑者踴躍報名，來挑戰自我，第9屆賽事提高超馬及超半馬的男女冠軍獎金，超馬組從原先5萬提升到10萬，超半馬冠軍則從2萬9調整成6萬，總獎金達30萬元。

馬祖北竿硬地超級馬拉松號稱全臺最「硬」的馬拉松賽事，每年都吸引全臺各地的選手參加報名，「硬」字更是申請通過商標，賽事將以此作為賽事識別，打造北竿硬地超馬品牌化。本屆賽事組別分為超級馬拉松組（50KM）、超半程馬拉松組（25KM）、挑戰組（12.5KM）、壁山組（5KM）及休閒組（3KM、於3/21下午辦理），完賽後各組將獲得特色完賽好禮。

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為增加活動前人潮聚集、促進北竿觀光效益並鼓勵在地年長鄉親參與運動，2025北竿硬地超馬賽事，將於活動前一日下午舉辦休閒組3KM賽事，賽事路線預計將從迎賓館出發往戰爭和平紀念館方向起跑，沿途經過馬鼻灣濱海公園及塘后道沙灘，連結塘岐村與后沃村之間，形成「連島沙洲」美景，除了是北竿最大沙灘外，也是馬祖列島之最。

吳金平鄉長表示，「北竿鄉公所將提供100位名額，開放給長青組年滿65歲以上鄉親免費報名參加，希望跑者也都能前一天就來參加3KM組暖身，晚上享用北竿夜市及火砲射擊，準備隔天的正式比賽。」

2025馬祖北竿硬地超級馬拉松即日起開放報名至11月30日截止，限額1400名參賽者，在地鄉親長青組限額100名(請洽北竿鄉公所報名)，主辦單位提供前200位報名早鳥禮。

▲北竿硬地超級馬拉松開放報名。（圖／蜂巢行銷提供）

關鍵字： 北竿硬地超級馬拉松馬拉松

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