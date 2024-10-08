狼王點名愛蟻人！　賈奈特：艾德華茲的個性令人喜愛

▲賈奈特第3度來台，為重新開幕的NBA Store擔任大來賓。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

NBA傳奇球星，永遠的「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)8日3度來台，為東區全新開幕的台北NBA Store擔任來賓。身為明尼蘇達灰狼隊史一代傳奇球星，賈奈特談到當今灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)時表示，「我很喜歡艾德華茲的球風，但更愛他的個性，因此很看好灰狼新賽季的表現。」

繼2002年、2004年後，生涯第3度造訪寶島台灣，現年48歲的賈奈特今日現身仍展現高人氣，現場擠滿媒體以及等候見面會的死忠球迷，賈奈特也展現高度親和力，現場互動氣氛相當熱絡。

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生涯先後效力灰狼達14季的賈奈特，也談到了近幾年逐漸再次崛起成為西區霸權的灰狼，以及陣中王牌球星艾德華茲。

▲NBA STORE開幕記者會，傳奇球星賈奈特來台進行球迷見面會。（圖／記者黃克翔攝）

賈奈特表示，「我很喜歡艾德華茲的球風，更愛他的個性，近期灰狼球團所做的交易中，我認為藍道(Julius Randle)跟他打起球來或許可以配合得更好，因此我很看好灰狼新賽季的表現。」

生涯曾15度入選聯盟明星賽，並在2008年幫助波士頓塞爾提克奪冠，榮獲獎項無數，生涯累積1462場出賽，場均能繳出17.8分、10籃板、3.7助攻外帶1.3抄截、1.4阻攻的全面數據，賈奈特被問到是否有機會擔任教練時強調，如果能一對一指導年輕球員會很樂意，希望能幫助年輕球員解決問題，但要成為一個真正的教練，耐心上恐怕無法勝任。

▲賈奈特開心現身台北東區。（圖／記者黃克翔攝）