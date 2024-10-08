「狼王」賈奈特生涯3度來台　挑史上最佳5人不忘選自己

▲ NBA STORE開幕記者會，傳奇球星賈奈特舉行球迷見面會 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

NBA傳奇球星，永遠的「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)8日現身東區全新開幕的台北NBA Store，擔任開幕大來賓，雖然已經退役8年之久，賈奈特身形體態仍維持相當精實，在被問到誰是他心目中的「史上最佳5人」時，賈奈特挑選了喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)、魔術強森(Magic Johnson)、歐尼爾(Shaquille O’Neal)以及他自己。

曾是聯盟一代最佳大前鋒代表的賈奈特，繼2002年、2004年後，生涯第3度造訪台灣，此次為了台北東區NBA Store重新開幕擔任大來賓，賈奈特旋風來台特別大秀招牌怒吼，也和安康國中籃球隊的小球員們PK投籃機，展現不錯親和力。

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▲賈奈特與安康國中小球員相見歡 。（圖／記者黃克翔攝）

談到自己心目中的史上最佳5人名單，賈奈特笑說，「包括喬丹、布萊恩、歐尼爾、魔術強森，當然還有我自己。」

NBA 2024-25賽季即將開打，賈奈特則表示，「新賽季應該仍是波士頓塞爾提克的天下，但我也很期待看見洛杉磯湖人的詹姆斯(LeBron James)和他的兒子布朗尼(Bronny James)搭配，這個組合讓人很感動。」

▲賈奈特與小球員PK投籃機。（圖／記者黃克翔攝）