HBL外籍生確定每隊上場1人　甲級資格賽、預賽抽籤揭曉

▲HBL高中籃球聯賽資格賽、預賽抽籤完成，新賽季確定外籍生每隊上場1人 。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

113學年度高中籃球甲級籃球聯賽將於下週(14)日起於健行科技大學及中原大學體育館展開資格賽，高中體總於今(8)日上午舉行資格賽以及預賽的公開抽籤。新賽季各隊外籍生限制上場一人，兼顧球賽的競賽張力以及賽事的公平性。

今年在報名的隊數上和去年略有不同，男生組112學年度有35支隊伍，今年則只有33支隊伍報名；女生組的部分，去年度和今年度同樣有18支隊伍報名參賽。男生組資格賽將有八支球隊能晉級預賽，女生組則會有四隊出線。

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針對引起外界廣泛討論的「外籍生」議題，按今年大會章程規定，外籍生不得以「工作簽證」入臺。此外針對競賽部分，則明訂每場比賽外籍生「場上至多一人」。沒有限制球隊登錄的外籍生人數，但限制場上出賽的外籍生人數，將外籍生對場上賽況的影響降到最低，兼顧球賽的競賽張力以及賽事的公平性。

另外今年球隊註冊球員人數擴大到15人，但每場比賽登錄人數仍維持12人。此外今年也新增禁葯宣導課程，並要求參賽隊伍及同學必須於完成線上測驗後才可報名。

女生組今年共計18支球隊報名參賽，扣除去年前八名的隊伍直接入預賽，有十支隊伍必須先參加資格賽，這十隊分為A、B兩組，其中A組依籤位1號到5號分別為新竹高商、苗栗高商、龍津高中、輔仁高中以及高苑工商。

B組部分的6號到10號籤位則分別為莊敬高職、南湖高中、忠明高中、中信高中以及海星高中。兩組在組內循環對抗之後，分組第一直接晉級，另外分組2、3、4名進入下一輪的淘汰賽，最終再取二隊晉級，共有12支隊伍進行預賽。

女生組也抽出去年前八名在預賽中的籤位，分別是A組普門中學、金甌女中、淡水商工、永平高中；B組則是北一女中、陽明高中、永仁高中、南山高中。

男生組部分，今年有33隊報名。扣除去年的前八名，計有25支隊伍要參加資格賽，25隊分為八組，其中A組有四隊，其他各組各有三隊。A組的球隊分別是基隆商工、彰縣成功高中、和平高中以及治平高中，B組的部分為青年高中、善化高中以及同德高中，C組為北市成功高中、后綜高中以及東山高中。D組為花蓮體中、新屋高中及屏東高中，E組為三民家商、永平工商、強恕高中，F組為宜蘭高中、海星高中及中信高中，G組為高苑工商、莊敬高職及北科附工，H組為南湖高中、木柵高工及開南高中。

這25隊同樣也是先循環後淘汰，第一輪各隊先取前三名晉級，只有A組會淘汰一隊，但接下來重新分組之後，九至十六組要各取一隊晉級預賽，所以最終男生組的預賽將會有16支隊伍來分組對抗。

男生組預賽計分四組，去年前八強分別打散進入ABCD四組，A組南山高中、錦和高中，B組光復高中、三重商工，C組東泰高中、泰山高中，D組松山高中、能仁家商。

男生組部分今年變動比較大的是去年也有報名甲級的新北市及人高中今年改名為中信高中，一口氣在男生組和女生組都有報名賽事，男生隊抽到資格賽F組，女生隊則分在B組，雖然女生隊今年只報名了八位球員，但兩隊今年的目標都設定為通過資格賽，進入預賽。此外去年拿下高中乙級冠軍的開南高中，今年也首度報名參加甲級聯賽，分在H組。

今年的女生組資格賽將自10月14日起至10月20日在桃園健行科大舉行。接著10月20-24日為男生組資格賽，比賽場地分別在中原大學和健行科大。

113年11月21-24日為男生組預賽，地點為彰化縣立體育館。

113年12月17-23日為女生組預賽，地點為屏東縣立體育館。

113年12月22-28日為男生組複賽，地點為屏東縣立體育館。

114年2月5-12日，為女生組複賽以及男生組準決賽，將分別於新北市板橋體育館以及新北市新莊體育館進行。最後的決賽則訂於114年3月8、9兩日，在台北小巨蛋體育館進行。

▲HBL高中籃球聯賽資格賽即將於10月中下旬正式開打 。（圖／高中體總提供）