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南霸天海神新賽季口號揭曉　BACK 4 MORE 浪洄初心

▲高雄全家海神年度視覺與口號「BACK 4 MORE」正式公佈。（圖／海神提供）

▲高雄全家海神年度視覺與口號「BACK 4 MORE」正式公佈。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊建隊至今邁入第四年，面對全新的環境與挑戰，依然秉持著相同信念。隊史第四年，年度口號「BACK 4 MORE」，身揹更多責任，展現更多拚勁與決心，不只努力為高雄帶回更多榮耀，也希望為 #神隊友 帶來更多感動，攜手 #神隊友 一起 「浪洄初心」。

動盪的休賽季，不變的是喜愛籃球的初心，以及對於勝利的渴望。高雄全家海神隊專注於每一個小細節，把一切都留在場上。從一而終、逆風作浪， We are back 4 more。
高雄全家海神職業籃球隊例行賽主場開幕戰10月19日、20日高雄巨蛋熱鬧登場，主場例行賽票券已於10月1日12時起FamiTicket全網購票網： https://reurl.cc/YXxe6a全面開賣！高雄人專屬的「我雄海派高雄日」好評續推，另號召「全勤神隊友」，進場觀賽即可進行集章兌換 AQUAS STORE 主場商店購物金，凡主場「全勤」，海神最佳第六人專屬背號 TEE 送給你！

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關鍵字： 高雄全家海神TPBLBACK 4 MORE浪洄初心

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