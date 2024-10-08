「高球甜心」侯羽薔拚衛冕　TLPGA緯創女子公開賽沒壓力

▲「高球甜心」侯羽薔，此次2024年緯創女子公開賽也將力拚衛冕。（圖／TLPGA提供）

記者杜奕君／台北報導

TLPGA緯創女子公開賽10月10日將在揚昇高爾夫俱樂部點燃戰火，此次總獎金達100萬美元，折合台幣約3218萬元下，也吸引共23國、108位女將同場較勁，參與TLPGA台灣女子高爾夫協會首場和LET歐洲女子巡迴賽共同認證之賽事。此次挑戰衛冕大業的「高球甜心」侯羽薔就表示，「心情期待沒壓力，開心能和歐巡高手同場競技。」

2024年緯創女子公開賽，共有45位歐巡賽好手參賽，包含目前在歐巡排名前2位的坦伯里妮(Chiara Tamburlini)以及德羅伊(Manon De Roey)，至於台灣方面則包括旅日好手蔡佩穎，以及歷屆冠軍得主包括張雅淳、侯羽薔、石澄璇，以及「微笑球后」曾雅妮，希望能將冠軍金盃留在台灣。

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台灣高球甜心侯羽薔近年來雖以美巡賽事為主要戰場，但去年面臨左手腕、髖部傷勢，大半年時間都在進行休養調整，直到8月才開始重返賽場，但就在去年10月底的緯創公開賽拿下轉戰職業賽事之後的首冠，表現相當亮眼。

侯羽薔透露，「此次賽事期待與興奮的心情遠大過壓力，我自己並沒有和歐巡選手交手的經驗，也沒參與過歐巡賽，希望能藉此次賽事在場上進行高強度競爭，這對於台灣選手也是很棒的機會。」

今年賽季都在LPGA次巡賽奮戰，但並未擠入積分榜前15位，直接取得LPGA資格，侯羽薔透露下一步將持續赴美進行LPGA資格考，希望能爭取下一季LPGA的資格。

▲2024年緯創女子公開賽，總獎金高達100萬美金。（圖／TLPGA提供）