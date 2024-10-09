NBA新賽季30隊總管大調查　挺綠衫軍衛冕奪冠、雷霆SGA奪年度MVP

▲NBA新賽季30隊總冠軍仍預測看好塞爾提克完成衛冕奪冠。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季即將點燃戰火，聯盟官網也照例針對30支球隊總管進行季前問卷調查，結果出爐後，波士頓塞爾提克仍被看好將完成衛冕冠軍2連霸，至於「年度MVP」熱門人選，則由奧克拉荷馬雷霆當家球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)力壓群雄，被看好能拿下生涯首次年度MVP肯定。

NBA官網針對聯盟30隊總管進行問卷調查，結果顯示塞爾提克獲得高達83%的看好度，能夠完成冠軍衛冕大業，如果綠衫軍成功衛冕，也將是繼2018年的金州勇士後，首支完成2連霸的球隊。至於雷霆則有13%的奪冠看好度，上季和塞爾提克爭冠的達拉斯獨行俠，則有3%看好度。

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在個人獎項方面，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大則獲得40%的支持度，被認為是本賽季年度MVP熱門人選，緊追在後的則是獨行俠「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)，至於注定成為未來聯盟新門面的聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，則以高達77％的支持率，成為各隊總管眼中的最佳「建隊核心」。

另外在聯盟各個位置的「最佳球員」上，唐西奇也壓過勇士「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)成為控衛首選，得分後衛方面則由「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)成為首選，綠衫軍坦圖(Jayson Tatum)連續兩季蟬聯最佳小前鋒，另外最佳大前鋒及中鋒分別是公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)以及金塊「小丑」約基奇(Nikola Jokic)。

值得一提的是，在「年度新人王」看好度上，休士頓火箭第3順位後衛薛帕德(Reed Sheppard)拿下了50%的看好度，排名第2位出人意料則是曼菲斯灰熊的「小姚明」周志豪，他獲得17%看好度，至於亞特蘭大老鷹選秀狀元里薩希(Zaccharie Risacher)則以13%看好度排在第3位。

▲雷艇SGA是各隊看好的年度MVP預測大熱門。（圖／VCG）