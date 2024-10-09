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全民表妹李雅英領軍20位電豹女助威　台啤雲豹喊超燃入勝拚連霸

▲台啤永豐雲豹開季記者會啟動儀式，高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

▲台啤永豐雲豹開季記者會，以嶄新口號「超燃入勝Superb」，力拚再創高峰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹9日舉行2024-25賽季開季記者會，陣中高人氣「電豹女」啦啦隊更以20人的龐大規模亮麗登場。永豐銀行也以連3季冠名的實際行動來支持雲豹，更希望以嶄新口號「超燃入勝Superb」，力拚再創高峰。

上季勇奪隊史T1職籃首冠，雲豹新賽季記者會上，球員以全新戰袍亮相，並揭曉新賽季年度口號「超燃入勝Superb」，象徵全隊全新組合，超新星球員以燃燒自我相互扶持的精神堅持到底。

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▲台啤永豐雲豹開季記者會，電豹女啦啦隊。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲電豹女啦啦隊今天以20人陣容出席台啤雲豹開季記者會。（圖／台啤雲豹提供）

今日記者會上，包括兩大主力球星高錦瑋、林信寬，以及本季擔任隊長的黃鎮，加上洋將桑德斯、克羅馬、威廉斯、阿修羅以及全數本土好手都帥氣現身，齊聚為新賽季全力備戰。

本賽季雲豹將沿用可容納8700人的桃園巨蛋作為主場，包括大型LED牆、150米環狀LED系統也將續用，另外本季場外籃球市集也將結合桃園在地特色進行升級，場內「微醺區」全面擴大，由「全民表妹」李雅英領軍的電豹女啦啦隊，更將以超過20人的全新陣容登場，與主場球迷進行更多互動，讓觀賽氣氛推至新高。

雲豹新賽季主場開幕戰，將於11月30日正式登場，全隊爭取冠軍2連霸目標，劍指總冠軍金盃。

▲台啤永豐雲豹開季記者會啟動儀式，高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

▲雲豹主控高錦瑋，本季將扛起球隊王牌主力角色。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 台啤永豐雲豹高錦瑋林信寬李雅英全民表妹電豹女TPBL台籃

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