台啤雲豹還在爭取「飆風玫瑰」羅斯　張建偉：有1％可能性就做

▲台啤雲豹還沒放棄爭取「飆風玫瑰」羅斯加盟可能性。（圖／CFP）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹9日舉行2024-25賽季開季記者會，由高錦瑋、林信寬兩大新世代球星領軍出擊，誓言連兩季奪下冠軍殊榮。不過雲豹球團執行長張建偉透露，「對於網羅『飆風玫瑰』羅斯(Derrick Rose)還沒絕望，只要有1%的可能性我就繼續聊下去，也許就能找到不為錢而戰，希望拓展亞洲市場的好手到來。」

雲豹今日舉行新賽季開季記者會，除了宣布全面調降賽季票價，最高降幅達44%之外，張建偉也喊話航空城專屬主場，希望3到4年後就能落成。

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張建偉強調，「籃球不是為自己而打，而是為這個環境而打！」另外，他也透露還有4到5位的NBA等級好手口袋名單，其中爭取「飆風玫瑰」羅斯加盟，也還沒絕望。

張建偉說，「羅斯只是從NBA舞台退休，還沒說死要從其他市場退休，有沒有溝通他自己很清楚，只要有1%可能性我就會聊，不做不知道，但我就是用1個月2萬美金去談，也許就能找到不為錢而戰，希望開拓亞洲市場的NBA好手來台效力。」

雲豹球團營運長顏行書則表示，「我們一直有4到5位的NBA等級好手追蹤名單，其中也包括大家很關心的那位好手，原本機會可以說是零，但現在是有機會的。」

▲雲豹執行長張建偉強調仍和羅斯有持續接觸。（圖／資料照）