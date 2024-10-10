不再把海神布銳克曼當偶像　高錦瑋勇於對決挑戰

▲高錦瑋本季將扛起雲豹主控重任。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

休賽季經歷中國NBL聯賽的高強度洗禮，台啤永豐雲豹主力控衛高錦瑋帶著學成歸國的滿滿信心，迎接TPBL職籃2024-25賽季的到來。他透露，「新秀賽季的成功拋在腦後，不擔心會在職業生涯第2季面對『撞牆期』，另外他也點名希望對決偶像高雄全家海神明星控衛布銳克曼，以及轉戰福爾摩沙夢想家的前隊友蔣淯安，期待勇於挑戰。」

新秀賽季表現大放異彩，收穫年度第1隊、年度新人王等獎項，也幫助雲豹奪下隊史首冠殊榮，高錦瑋在休賽季赴中國NBL聯賽挑戰，也讓自己在對抗性與身體強度上，有更深一層的認識。

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高錦瑋透露，「學到很多，包括一開始去的時候，因為位置和洋將重疊，上場時間受到壓縮，心態上面有點受挫，但也從中學習，包括身體對抗以及無球跑位，都是我的重要課題。」

雲豹在休賽季包括蔣淯安、李啟瑋等本土主力離隊，上季的超級洋將「表弟」卡森斯因聯盟洋將薪資上限規定無法回歸。

高錦瑋說，「有他們在確實很有安全感，就當是跳脫舒適圈，我也預先設想過，可能會在職業生涯第2年打得比較掙扎，但就是多訓練與團隊溝通，不管上季打得怎樣，一切重新開始。」

新賽季TPBL職籃整合7隊規模開打，高錦瑋透露，「我最想對決的就是海神主控布銳克曼，因為我把他視為偶像，但這季我希望放下這個觀念，勇敢的挑戰他。」

「另外當然是小安學長(蔣淯安)，從上季的隊友到這季變成對手，也很期待在場上交手。」高錦瑋如此說道。

▲高錦瑋期待對決布銳克曼。（圖／資料照）