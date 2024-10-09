雲豹威廉斯親口喊話願歸化效力中華男籃　練中文、打瓊斯盃有意願

▲台啤永豐雲豹威廉斯親口證實有歸化效力中華男籃意願。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹洋將威廉斯(Devin Williams)日前傳出對於歸化效力中華男籃，有高度意願。9日雲豹舉行2024-25賽季開季記者會，威廉斯也親自喊話，願意為中華隊提供最需要的禁區戰力。威廉斯強調，「無論是中文檢定考，或是要在瓊斯盃先進行測試，我都願意做，希望有機會為中華男籃效力。」

日前雲豹球團營運長顏行書透露，上季拿下T1職籃「年度籃板王」的威廉斯，對於歸化效力中華男籃有高度意願，今日顏行書也表示，「威廉斯的經紀人一直和我在討論此事，希望他能夠拿到中華民國護照，為中華男籃效力。」

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威廉斯則表示，「我有看之前亞洲盃資格賽，中華男籃客場對上菲律賓男籃的比賽，我認為那樣的分差，並不是兩邊本土球員的真正差距，只是中華隊的禁區身高真的不足，我也和顏行書討論，希望能有機會為中華隊效力。」

對於現行歸化規定，除了相關在台居留期限外，也需要進行相關中文檢定，對此威廉斯表示，「這些我都願意做，甚至如果中華籃協要我到瓊斯盃測試效力，我也都可以配合。」

雲豹執行長張建偉則表示，「威廉斯對於台灣文化有很高的喜愛，他也願意為了台灣而戰，只要他有心，球團這邊就盡力協助，如果屆時他在歸化後還願意在雲豹效力3年，變成TPBL認定的本土球員，這也是天大的好消息。」

▲台啤永豐雲豹執行長張建偉。（圖／台啤永豐雲豹提供）