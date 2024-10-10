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「浪花兄弟」本季將成敵人對決　柯瑞：這將是一場戰鬥

▲▼勇士柯瑞、格林；馬刺溫班亞瑪。（圖／VCG）

▲勇士柯瑞談新賽季將和湯普森成為對手。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

昔日曾幫助金州勇士勇奪4冠的「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)，在2024-25賽季湯普森轉戰達拉斯獨行俠後，即將迎接拆夥後首次對決。「咖哩大神」柯瑞就表示，「沒有什麼比得上正式的NBA例行賽，我們會先舉行儀式感謝湯普森，但在此之後就是一場戰鬥了！」

柯瑞在休賽季幫助美國男籃在巴黎奧運完成金牌5連霸，不過在NBA新賽季將到來情況下，柯瑞及勇士團隊，也將迎接和轉隊後湯普森的正面對決。

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柯瑞談到自己和湯普森，以及格林(Draymond Green)的組合時強調，「在季後賽和總冠軍賽的光榮時刻，我們擁有高度信任與默契，只要我們能夠上場並表示健康，我們有機會戰勝任何對手，能夠有3名核心成員長時間同隊，這是非常罕見的。」

柯瑞也談到了自己和湯普森的互動，兩人在日前觀看WNBA賽事後，共進了晚餐，「那是我從巴黎回來後，首次見到他，這次見面非常完美，真的太有趣，就像是見到了老朋友。」柯瑞如此說道。

根據新賽季例行賽程，柯瑞和湯普森將在11月12日正式交手，該役獨行俠將作客來到勇士主場，屆時預料勇士將會以充滿回憶的影片來致敬湯普森，灣區球迷也將熱烈歡迎這位4冠王牌主力球星。

柯瑞強調，「在訓練營及訓練中，我和湯普森會隸屬不同球隊來對抗，但沒有什麼能比得上真正的NBA例行賽，我會全心全意的投入屆時的致敬一是，確保湯普森得到該有的慶祝，但在那之後，就是一場真正的戰鬥，這就是我們的比賽方式。」

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／VCG）

▲湯普森新賽季將隨獨行俠回到勇士主場踢館。（圖／VCG）

關鍵字： 柯瑞湯普森浪花兄弟勇士NBA獨行俠

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