2025台灣體壇動盪輝煌一年！十大事件回顧：戴資穎林書豪傳奇引退、李洋接掌運動部

▲戴資穎宣告退役。（圖／達志影像／美聯社）

文／記者蔡厚瑄

2025年即將畫下句點，回顧這一年，台灣體壇經歷了前所未有的劇烈震盪與輝煌成就，從「運動部」正式掛牌象徵政策轉型，到國際賽場上不斷改寫的全國紀錄，以及讓全台球迷淚崩的幾位傳奇引退潮，以下就讓《ETtoday新聞雲》帶您回顧精選的體壇年度10大事件。

2025年台灣體壇十大事件：

1. 職籃版圖洗牌：鋼鐵人謝幕、兩大聯盟合併破局與宏國復活傳聞

台灣職籃兩大聯盟TPBL與PLG，季後再度針對合併與合作議題展開商討，並計畫以「先合作後合併」的模式推進，未料最後卻因傳奇球隊「宏國象」重返籃壇的意向，導致兩聯盟合併案在7月底宣告破局，TPBL認為PLG在合作協商之際仍積極接洽宏國、尋求成立第四隊，已嚴重背棄互信原則，進而中止所有討論。在合併破局後，PLG 隨即通過洋基工程加盟以填補高雄鋼鐵人退賽後的空缺，維持四隊對峙局勢。

▲洋基工程籃球隊以「洋基方舟」為隊名，全體隊員與教練團正式亮相。（圖／記者杜奕君攝）

老牌聯賽SBL也迎來新氣象，新球隊基隆黑鳶於10月正式成軍，由林冠綸擔任總經理並邀得球星周儀翔加盟，SBL新賽季隨即定於2026年1月2日正式開打，黑鳶隊也將首度亮相。

2. 雙北世界壯年運動會：大巨蛋首場萬人盛會，規模與反響空前

5月17日，2025雙北世界壯年運動會在臺北大巨蛋隆重揭幕。本屆賽事吸引全球100多國、近2萬名選手來台共襄盛舉，規模創下台灣史上之最。雙北市府透過精準的場館規劃與交通整合，確保比賽在各賽區順利運作，展現高度的城市治理能力。

賽後各界反響熱烈，開幕式融合尖端科技與在地人文，贏得國際一致好評。而賽場上最令人動容的，莫過於高齡選手所展現的強韌生命力：藝人昆凌96歲的爺爺 Laurence Quinlivan 勇奪標槍金牌；97歲的唐成瑤阿嬤個人橫掃游泳與田徑三枚金牌；以及88歲的「噴射機阿嬤」林潘秀雲在百米短跑飆出27.10秒佳績。這些長者以行動實踐「運動無界、人生無限」的精神，讓本屆世壯運超越了單純的競技，轉化為一場觸動全台、宣揚積極老化的感人社會運動。

▲世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰（左）、97歲唐成瑤（右） 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

3. 德國萊茵-魯爾世大運：男團抗中首金與搶賀電插曲

中華代表隊在德國世大運斬獲5金13銀7銅。桌球男團由高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞組隊，決賽中馮翊新展現驚人韌性，一人獨扛兩點成為贏球核心，帶領球隊以3比2擊敗中國，奪下史上首枚世大運男團金牌。

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽金牌戰，中華隊馮翊新。（圖／大專體總提供）

然而，賽後發生了一段引發爭議的插曲。在跆拳道項目中，由洪俊義、鍾俊傑及黃卓乘組成的中華男團，於24日金牌戰以0:2不敵韓國隊，繼2017台北世大運後再度摘下男團銀牌。不料在頒獎過程中，2名中國大學生體育協會人員竟試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發給選手的賀電，此舉引發全場譁然，該意外也成為國際媒體議論的焦點。羽球隊則達成混雙「金銀銅全包」神蹟，持續穩坐世界強權地位。

4. 中華男籃亞洲盃傳奇：資格賽收拾敗泰、關 會內賽擊敗約旦時隔12年返8強

中華隊在亞洲盃資格賽的三個階段中取得3勝3敗，成功搶下外卡賽（附加賽）門票。在外卡賽中，中華隊展現強大進攻能量，首戰先以40分差擊潰關島；次戰對陣泰國更是外線火力全開，團隊飆進19顆三分球，其中馬建豪個人包辦6顆、貢獻全隊最高20分，最終以122:60狂勝泰國，強勢挺進會內賽。

進入會內賽後，中華隊展現極強韌性。在關鍵的8強附加賽對陣西亞強權約旦，隊長陳盈駿領軍穩住陣腳，配合林庭謙的關鍵得分與「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）的全能發揮，最終以78比64力克約旦，自2013年後再度挺進亞洲前8強。雖然隨後在8強戰中不敵傳統強權伊朗，但這段從外卡賽一路殺進前8強的驚奇旅程，已寫下近年來台灣籃壇最激勵人心的一頁。

▲中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

5. 成都世界運動會：境外參賽最佳紀錄 拔河與健力寫新猷、沙灘合球絕殺奪歷史首金

中華代表團在2025成都世運會勇奪5金6銀4銅，刷新境外參賽史上最佳數據。其中，女子拔河隊在540公斤級以全勝戰績達成史無前例的「六連霸」神蹟，持續統治世界。健力賽場同樣傳來捷報，名將楊森以453.5公斤刷新蹲舉世界紀錄並摘下金牌。

最令全台振奮的，莫過於本屆首度列入正式項目的沙灘合球。中華隊在決賽中展現強大的心理素質，憑藉終場前的關鍵絕殺擊敗強敵，成功奪得世運會歷史首枚沙灘合球金牌，寫下嶄新里程碑。

▲中華隊在世運會沙灘合球項目，拿下金牌殊榮。（圖／中華奧會提供）

6. 體育署升格「運動部」：李洋出任史上最年輕部長、下設全民運動署及六個業務司

9月9日國民體育日，運動部正式掛牌成立，由30歲的奧運金牌國手李洋出任首任部長，刷新史上最年輕部長紀錄。首任副首長團隊由兩位政務次長鄭世忠、黃啟煌，以及由原體育署副署長洪志昌出任常務次長，共同組成核心領導體系，下設全民運動署及六個業務司，並統籌整合國家運動訓練中心（NSTC）、國家運動科學中心（TISS）及國家運動產業發展中心（CSID）等三大行政法人機構。李洋部長強調將以運動立國為核心，建立從選才、培訓到退役後的終身職涯保障體系，象徵台灣體育政策邁向專業化的新紀元。

李洋部長當時也強調，運動部旨在推動全民運動推廣、加速運動產業發展、強化競技運動接軌國際，並整合分散的國家運動資源，建立從選才、培訓到退役後的終身職涯保障體系，象徵台灣體育政策正式邁向「運動立國」的新紀元。

▲新任運動部長李洋出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

7. TPVL 職業排球聯賽元年：排球產業化的新願景

台灣排球正式邁向職業化新紀元，第五個本土職業聯賽TPVL（台灣職業排球聯盟）宣告開賽，首季由台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹飛將、台南台鋼天鷹四支球隊角逐，這也是台灣排球史上首次落實完整主客場制的聯賽。TPVL的成立旨在打破過往企業聯賽的半職業框架，大幅改善選手薪資待遇，並透過高品質的4K多機位電視與網路轉播，提升賽事的視覺衝擊力。

聯盟願景不僅止於競技場上的對決，更強調深耕地方球迷文化。各球隊透過主場專屬活動與在地連結，致力於將排球從業餘興趣轉化為具備高度商業價值的體育產業。為了與國際接軌，TPVL首季即放寬洋將名額限制，吸引多位具備國際賽經驗的高水準外援加盟，不僅提升了聯賽的對抗強度，也藉此刺激基層排球人口的質與量同步成長，推動台灣排球朝向產業化全面升級。

▲TPVL職業排球聯盟元年。（圖／體育署提供）

8. 田徑與游泳大突破：江靜緣、韓安齊、女子接力隊齊破紀錄

2025也是紀錄大破的一年，最強女高生江靜緣在全國田徑錦標賽擲出18公尺08，正式突破18公尺大關並改寫全國紀錄。女子400公尺接力隊由張博雅、劉立琳、胡君微、鄭歆瑩組成，於亞洲田徑公開賽飆出44.53秒，打破塵封31年的全國紀錄。

▲江靜緣打破鉛球全國紀錄。（圖／大專體總提供）

巴黎奧運游泳國手韓安齊則是在全運會狂掃10金2銀，追平單屆最多金紀錄並刷新獎牌數紀錄。她在100公尺蝶式以59秒73奪金，成為台灣史上首位游進1分鐘內的女將，隨後在自由式、蝶式、仰式與混合式等項目展現統治力橫掃金牌。

9. 羽球天后戴資穎告別：16年傳奇生涯畫下句點

台灣羽球史上最偉大的選手戴資穎，於11月7日在社群媒體正式宣佈引退，為長達16年的國際職業生涯劃下句點。戴資穎在國際羽壇留下的成就難以企及：她曾蟬聯世界球后寶座長達214週，是女單史上在位最久的紀錄保持人。細數其輝煌戰績，包括4座年終總決賽冠軍、3座全英公開賽冠軍、2018年雅加達亞運金牌，以及2020年東京奧運女單銀牌。

除了無數的冠軍獎盃，戴資穎最為球迷津津樂道的是她那充滿創造力、無法預測的假動作打法，這為她贏得「球場魔術師」的美譽，更徹底定義了一個時代的羽球美學。小戴在退役聲明中表示，不想讓大家看見脆弱的自己，因此選擇以此方式告別。她的離去象徵著一個傳奇時代的終結，但她對台灣體壇的貢獻與堅毅精神，將永遠是台灣最具代表性的文化符號。

▲戴資穎。（圖／Badmintonphoto提供）

10. 台籃傳奇謝幕與最後一舞：林書豪閃電引退、林志傑進入倒數

曾在NBA締造「林來瘋」的台裔後衛林書豪8月31日於社群媒體宣佈退役，感性表示即便早知這一天會到來，但結束15年職業生涯仍是這輩子最難的決定。他直言能夠挑戰世俗對其體型條件的成見，並在全世界球迷面前打球是最大的榮耀，雖萬分不捨這段旅程，但已是時候帶著勇氣向前看。

12月28日，新北國王球團在新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣引退儀式，吸引滿場6500名球迷見證。先前保密到家的神秘嘉賓周杰倫驚喜現身，不僅與好友林書豪互開玩笑、大談「垃圾話」，更感性稱讚林書豪是「認識很久的傳奇人物」。兩人隨後一起倒數並見證7號球衣旗幟升上球館頂端，正式為林來瘋傳奇寫下終章。

與此同時，台北富邦勇士精神領袖「野獸」林志傑也確認，2025-26賽季將是其職業生涯最後一舞。隨著名將接連謝幕，台灣職籃正經歷輝煌時代的更迭，兩位球星留下的精神，將成為後輩持續追尋的標竿。

▲林書豪球衣引退儀式。（圖／記者李毓康攝）