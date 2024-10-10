U17男、女排寫佳績獲邀國慶遊行　小將們談感想直言不可思議

▲中華U17男、女排成員，蔡東橙(右起)、黃品諺、陳品宇、陳薏。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華U17男、女排在本屆U17世錦賽分別拿下銅牌及第4名，10日的國慶遊行，兩支隊伍成員也獲邀參與，小將們直言「揮手很尷尬」，但也感到榮耀與不可思議，今日中華排協也為選手及教練舉辦慶功宴，期勉未來持續寫下佳績。

此次U17中華女排在8月於秘魯舉行的世錦賽勇奪第4名，打破成人及分齡比賽紀錄。至於9月U17中華男排則於保加利亞世錦賽季軍戰擊敗強敵西班牙，勇奪台灣排球史上首座世界級賽事季軍。

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▲中華U17男排隊長蔡東橙(右)與左手重砲黃品諺。（圖／記者杜奕君攝）

中華排協理事長龔建榮就表示，「俳諧要成為選手們的最強後盾，持續提供最完善的後勤支援。」

U17中華男排選手將以明年的亞洲U18錦標賽為主要目標；U17女排選手則預計兵分兩路，參加U18亞洲賽與U19世錦賽，此外，邱凡綺、陳薏、陳品宇、張庭瑋、馬德蓉、李莙妮和吳紫華等7位U17女排選手，將加盟企業聯賽的新軍義力營造，參加10月開打的企聯賽事。

U17中華男排隊長蔡東橙就表示，「這次世錦賽經歷上屆U16賽事的磨合，大家變得更團結，一開始原本想先拚8強，但最後拿下季軍非常有成就感。」

▲中華U17男、女排教練團及球員，參與今日國慶遊行。（圖／主辦單位提供）

此次賽事表現出色的「左手重砲」黃品諺則說，「人生可能就這次機會了，能擊敗西班牙真的很興奮，更開心我能將平時練習的東西發揮出來，也更有動力拚之後的國際賽。」

至於U17女排隊長陳品宇、主攻手陳薏則對今日參與國慶遊行有另類體驗，「因為其實有點尷尬，當停在一個定點很久時，就要一直和民眾揮手，也有點像是在逛街。」

排協在今日慶功宴上，也再次讚揚這批U17小將們的精彩表現，並送上加菜金紅包給予實質鼓勵，包括體育署副署長房瑞文也親自出席，也透露接下來會針對2026年名古屋亞運的排球相關培訓持續努力。

▲中華U17女排隊長陳品宇(右)與主攻手陳薏。（圖／記者杜奕君攝）