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林郁婷英國世界盃改打60公斤量級　曾自強：聽說JK羅琳在那裡

▲▼林郁婷與教練曾自強出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣拳后」林郁婷與教練曾自強將參與11月英國世界盃賽事。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奮勇奪金後的下一戰確定揭曉！她將參與11月在英國舉辦的世界盃賽事，且預計將從57公斤量級改打60公斤量級。教練曾自強表示，「差別不會太大，我們主要是去響應新組織，還有我想去找JK羅琳(J.K. Rowling)，聽說她在那裡。」

林郁婷在巴黎奧運女子57公斤量級奪下金牌殊榮後，接下來確定將參與11月由新的國際拳擊組織世界拳擊聯盟(World Boxing)所舉辦的世界盃(World Cup Final)，也希望能讓拳擊運動持續留在下屆奧運中。

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林郁婷教練曾自強表示，「不會給林郁婷太大壓力，此次參賽主要目的是找回出賽感覺，參加60公斤量級與57公斤量級，差別不會太大，也想看看這個量級的選手會帶給林郁婷怎樣的挑戰。」

先前曾傳出林郁婷與「拳擊美少女」吳詩儀可能有交換量級的討論，對此曾自強透露，「目前尚未和吳詩儀的教練柯文明討論，可能要到明年寫訓練計畫才會明朗。」

曾自強也幽默表示，「這一站吳詩儀並未參賽，我們主要是去響應新組織，還有我想去找JK羅琳，聽說她在那裡。」

今日曾自強也在中華民國專任運動教練協會會員大會獲頒特殊貢獻獎，身為「金牌教練」的他也強調，「先將基層面向做到，向上才會有更好的人才，必須讓基層教練受到尊重，認為從事這份工作是有相對保障的。」

▲曾自強。圖／中華民國專任運動教練協會提供）

▲曾自強。圖／中華民國專任運動教練協會提供）

關鍵字： 林郁婷拳擊曾自強JK羅琳巴黎奧運

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