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「高砲塔」呂冠霆獲肯定　台鋼獵鷹提前換新約

▲獵鷹宣布提前與「高砲塔」呂冠霆換新約。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲獵鷹宣布提前與「高砲塔」呂冠霆換新約。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹11日宣布，與球員呂冠霆提早換約。呂冠霆於22-23賽季加入球隊，初期因球隊配置及角色定位上並未有太多機會，但憑藉著其穩定的外線投射能力，及認真的訓練態度，逐漸成為球隊的重要成員之一。更在23-24賽季，受到總教練柯納（Raoul Korner）重用，在下半季場均出賽14分鐘的情況下，平均三分球出手數就達到3次且命中率高達46%，這樣的成績不僅提升了球隊的外圍進攻火力，也為整體戰術執行增添了更多靈活性。

談到與球團續約，呂冠霆說，「首先感謝台鋼球團的肯定，我會繼續努力，希望能幫助球隊取得佳績，另外我也要特別感謝我的妻子，無論我上場的時間長短，表現如何，她始終給予我鼓勵，讓我能正向面對一切，成為我最強大的後盾。」

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而對於新賽季的準備，他說道，「休賽季我專注於提升外線火力及策應能力，並在防守上展現更多的身體對抗和籃板拚搶。球隊非常認真的在訓練及備戰，我相信，在新的賽季中，大家一定會看到不一樣的台鋼獵鷹！」

總教練柯納表示，「冠霆是上賽季末期不可或缺的戰力，他在攻防兩端都展現了極高的可靠性，且深知自己的優勢，並能善加利用。

在球隊中，他的定位非常明確，能夠有效地利用外線拉開空間，並在執行戰術的同時保持高水準的防守。而上個賽季他也成功證明了自己能夠適應場上不同的位置。我想無論是上場30分鐘還是3分鐘，他都能為台鋼獵鷹貢獻力量，是個非常無私且願意以團隊為主的球員。」

▲獵鷹宣布提前與「高砲塔」呂冠霆換新約。（圖／台鋼獵鷹提供）
 

關鍵字： 呂冠霆台鋼獵鷹TPBL台籃

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