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「特攻魔術師」膝傷回歸時間曝光　林韋翰：期待對決書豪葛格

▲中信特攻謝亞軒、林韋翰。（圖／記者杜奕君攝）

▲中信特攻「控衛魔術師」林韋翰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新北中信特攻11日舉辦2024-25賽季開季記者會，陣中當家明星主控「控衛魔術師」林韋翰目前仍在努力從膝傷中恢復。總經理劉志威透露，最快在過年後的下半季就能回歸。林韋翰透露，「日前已經『打掉重練』，每周重訓5天堆積肌力，目前狀態大概恢復5成，但這個賽季要做好完全準備再上場。」

上賽季在膝傷未癒情況下，就為了球隊硬拚上陣，最終特攻不僅衛冕失利，林韋翰也面臨膝傷必須打掉重練狀況。

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林韋翰透露，「膝蓋還是某個角度會痛，目前還在從發力找到原因，因此從頭來過堆積肌力，也可能會提早回歸，目前復健計畫就是在軌道上，可以緩慢的進行跑動，投籃也沒問題。」

「上賽季因為太想打球，以為自己能夠很快的回歸，這賽季我不斷提醒自己，要做好完全準備才上場。」林韋翰如此說道。

至於該如何克制想要上場的衝動，身為隊長的林韋翰表示，「現在就是多練習，每周5天進行重量訓練，其他時間就是簡單的投籃與治療，多陪伴家人。」

談到本季有機會和林書豪再次對壘，林韋翰表示，「當時林書豪剛加入中國CBA聯賽時，就被他震撼教育過，程度非常高是不同檔次的選手，也很期待這季對決書豪葛格，希望上場證明能夠比他好。」

▲特攻林韋翰、艾德、謝亞軒，戰神林秉聖、恩多。（圖／T1職籃提供）

▲林韋翰上賽季飽受膝傷困擾，本季希望徹底恢復再上場。（圖／資料照）

關鍵字： 林韋翰特攻魔術師林書豪TPBL台籃

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