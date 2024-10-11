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擁有8位新面孔的中信特攻預告「RISE UP」　與國王同城大戰要讓球迷期待

▲中信特攻開季記者會，年度口號宣布為「RISE UP」。（圖／特攻提供）

▲中信特攻開季記者會，年度口號宣布為「RISE UP」。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新北中信特攻11日舉辦2024-25賽季開季記者會，宣告新賽季口號為「RISE UP」，經歷上季衛冕失利後，特攻軍團本季共有4名本土、4名洋將的新面孔入隊。球隊總經理劉志威表示，「目標當然是至少打進冠軍賽！」至於和新北國王的「同城大戰」則是兩隊都越多球迷入場越好。

「閃電特攻」軍團在上季T1職籃季後賽面臨嚴峻傷兵潮，最終無緣完成衛冕2連霸。本賽季前進TPBL職籃後，特攻也喊出年度口號「RISE UP」，並且象徵閃電軍團擺脫低潮、重新崛起，將以招牌閃電快攻撕裂對手防線，誓言重返榮耀！

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▲中信特攻開季記者會，年度口號宣布為「RISE UP」。（圖／特攻提供）

年度主視覺則邀請合作多次的鬼才藝術家「土豆2Dogg」再次操刀，透過球員具速度感和較大的肢體動作，以及閃電背景和手繪線條與紋理的設計，展現撕裂感和奔放感，口號設計上也將字母「I」替換為數字「1」，以及加上驚嘆號，表達特攻衝擊冠軍獎盃的氣勢與決心！

新賽季中信特攻將把新莊體育館打造為適合闔家同樂的「衝電樂園」，球場正門口將設置超過4米高的「充氣桑德」，並依據各種主題舉行「FUN電遊行」，歡迎球迷與吉祥物桑德、啦啦隊女孩Passion Sisters一同參與；另有「親子狂樂區」設置氣墊滑梯、跳床，以及適合拍照打卡的「桑德之家」。

▲中信特攻開季記者會，年度口號宣布為「RISE UP」。（圖／特攻提供）

此外，為提升臺灣籃球的實力與未來性，中信特攻將推出「System Rising－星火計畫」，建立基層教練提升系統，幫助基層教練和球員成長。

總經理劉志威表示，「新賽季重點是團隊的隊型與臨場調整，最重要則是球員身體狀態，希望至少要打入總冠軍賽。」

至於新賽季和新北國王的「同城大戰」，劉志威強調，「國王和我們的球風與球迷族群都不同，兩隊各自有各自的特色，不需要特別塑造同城大戰，球迷自己會區分，當然是希望進場人數越多越好，兄弟登山各自努力。」 

▲中信特攻開季記者會，年度口號宣布為「RISE UP」。（圖／特攻提供）

關鍵字： 中信特攻劉志威林韋翰謝亞軒TPBL台籃

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