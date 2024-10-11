TPBL職籃前進大巨蛋？　特攻GM劉志威：找適當時機

▲TPBL職籃新賽季是否有機會前進大巨蛋，特攻GM劉志威親自表態。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新北中信特攻11日舉行2024-25賽季開季記者會，上賽季特攻和台北台新戰神合力在台北大巨蛋舉辦兩場例行賽，在當時引發熱烈關注及討論。本季TPBL職籃是否有機會複製前進大巨蛋熱潮？特攻總經理劉志威表示，「還是需要找適當時機，但目前了解大巨蛋明年檔期已經很滿，要安排時段並不容易。」

上賽季仍在T1職籃時期，特攻就和戰神攜手舉辦兩場台北大巨蛋例行賽，當時連兩戰票房都開出紅盤，首場例行賽票房甚至突破15600人，打破台灣職籃史上新高紀錄。

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被問到本季在TPBL職籃是否能夠再次前進大巨蛋舉辦比賽時，特攻GM劉志威強調，「有適當時機，我會想辦法，但目前大巨蛋檔期很滿，就連中華職棒賽程都還沒確定，加上明年台北還要舉辦世壯運，檔期真的很不容易安排。」

不過新賽季特攻將和新北國王上演「同城大戰」，同樣是話題性十足，對此劉志威強調，「兩支球隊的行銷模式與球迷族群並不相同，球風不一樣，不擔心球迷流失，反而是期待越多球迷入場越好。」

▲中信特攻今日舉辦新賽季開季記者會。（圖／特攻提供）