高承睿、黃彥誠不敵中國組合　桌球亞錦賽無緣男雙8強

▲柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊桌球戰將在昨日拿下本屆亞錦賽男團銀牌後，今(11日)由高承睿、黃彥誠攜手出擊男雙16強賽事，首戰面對中國強敵梁靖崑、徐瑛彬，最終直落3吞敗，無緣本屆男雙8強。

黃彥誠昨日在男團決賽上演大驚奇，在前兩點以0比2絕對落後，第3點上演大驚奇擊敗目前世界排名第5位的梁靖崑，讓台灣球迷大呼過癮。

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今日黃彥誠和高承睿搭檔出擊男雙賽事，32強首戰以直落三擊敗巴林組合阿拉里(Mohammed AlAli)與胡塞因(Murtadha Husain)，但16強卻以6比11、10比12、6比11，直落三遭到中國組合梁靖崑、徐瑛彬橫掃，最終無緣晉級男雙8強。

其餘中華隊成員方面，「小林同學」林昀儒在昨日一日午戰後，今天與馮翊新搭檔男雙出擊，不過16強碰頭世界排名第1位的林高遠、林詩棟，最終同樣輸球無緣挺進8強行列。

女雙的陳思羽、黃怡樺則在16強戰交手南韓組合申裕斌、田志希，中華組合苦戰5局，最終以2比3吞敗。另外在鄭先知、李昱諄則以直落三敗給日本張本美和、木原美悠，最終同樣無法取得8強門票。

▲黃彥誠。（圖／資料照）