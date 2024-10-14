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快訊／林書豪領銜國王「8星出擊」　Crown the City力拚TPBL首冠

▲▼中信特攻熱身賽擊敗新北國王，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲新北國王本季在林書豪領銜8星出擊下，將力拚TPBL職籃總冠軍。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃開幕戰在即，2024-25賽季爭冠呼聲極高的新北國王14日舉行開季記者會，本季國王大軍來勢洶洶，由林書豪及上季總冠軍賽FMVP李愷諺領銜，搭配林書緯組成本土三巨頭，另外洋將陣容更是豪華推出沃許本、曼尼高、奧帝、強森、桑尼，8星出擊的豪華陣容，誓言將以黃金戰力「Crown the City」，力拚TPBL首冠。

上季在PLG職籃勇奪隊史首冠，本季國王轉戰TPBL職籃，休賽季制服組更是在陣容作出有感升級，除了林書豪、林書緯、李愷諺的「三巨頭」陣容維持不變，洋將陣容一字排開，包括沃許本、曼尼高、奧帝、強森、桑尼，更是堪稱聯盟之最，迎接新賽季希望守護榮耀之城。

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本季國王網羅上季「年度最佳洋將」沃許本加盟，加上攻守全面的強森也帶槍投靠，搭配原有的曼尼高、奧帝，以及日前加入的亞洲頂尖好手桑尼，組成超豪華的洋將陣容。

總經理毛加恩表示，「國王成軍第4個賽季，也做了很多重要補強，洋將補進了強森與沃許本，可以補強我們進攻比較弱的點，加上原有的曼尼高、奧帝，洋將陣容非常有競爭力，東超賽事也簽進了桑尼當作亞洲外援，他的進攻手段可以帶給球隊很多的價值。」

「場上面臨是全新挑戰，除了挑戰隊史第二冠，也要把最好的態度與比賽回饋給球迷，上季在東超聯賽雖然闖進4強，但我們不滿意，仍要朝著冠軍邁進。」毛加恩如此說道。

另外，新北國王專屬的QUEENS啦啦隊，也增加3位新成員，包括成員首季元老成員于小文的強勢回歸，今日開季記者會上，QUEENS啦啦隊也以熱舞開場炒熱氣氛，希望新賽季在新莊主場帶來熱情與活力應援。

新北國王本季除了TPBL職籃賽事外，也將代表台灣職籃出征EASL東超聯賽，力拚單季雙冠殊榮，新賽季10月26日國王主場賽事門票，也將於15日正式開賣，本季也將規劃專屬主場應援團，希望打造專屬國王的主場應援文化。

關鍵字： 林書豪新北國王TPBL台籃沃許本桑尼李愷諺

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