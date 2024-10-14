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「兄弟籃球」崩盤　迪文琴佐遭無情交易猛嗆尼克爆衝突

記者杜奕君／綜合報導

「兄弟籃球」崩盤後首次碰頭交手，上季在紐約尼克表現大放異彩的射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，在與包括尼克明星主控布朗森(Jalen Brunson)等3位大學隊友準備迎接新賽季開打情況下，卻遭球隊無情交易，14日熱身賽雙方交手，迪文琴佐開嗆前東家總教練席波杜(Tom Thibodeau)，賽後還和尼克助理教練，也是布朗森的父親爆發口角衝突。

上個賽季加入尼克後，迪文琴佐打出生涯年表現，特別是明星賽過後的下半季外線火力大爆發，整季平均可貢獻15.5分、3.7籃板、2.7助攻、1.3抄截，且三分球命中率高達40.1%，每場還能投進多達3.5記三分球。

加上本季尼克擁有包括布朗森、哈特(Josh Hart)以及布里吉斯(Mikal Bridges)等3位迪文琴佐的大學奪冠隊友，4人的「兄弟籃球」一度成為外界討論熱議焦點，也認為尼克將能複製幾人上賽季的優質默契表現。

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不料尼克為了網羅明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)，選擇將迪文琴佐當成交易籌碼之一，今日灰狼季前熱身賽作客交手尼克，迪文琴佐外線連發，更在一次成功進球製造三分打後，罰球時朝著尼克板凳席怒噴垃圾話。

當下轉播單位清楚收音迪文琴佐說道，「謝謝你的交易，習波杜，這就是他們讓你掌權的結果！」

此戰迪文琴佐先發上場轟下15分、3籃板、7助攻、1抄截表現稱職，不過灰狼最終以110比115輸球，且賽後迪文琴佐還和昔日戰友布朗森的父親，現任尼克助教老布朗森(Rick Brunson)爆發口角衝突，所幸布朗森趕緊緩和迪文琴佐情緒，衝突才未擴大。

至於唐斯此戰則攻下16分、16籃板、3抄截，賽後還和攻下全場最高31分的灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)交換了球衣，顯然並未受到交易案影響，仍和老隊友們維持一定情誼。

▲遭尼克無情交易後首度碰頭，迪文琴佐猛嗆聲險爆衝突。（圖／路透）

▲遭尼克無情交易後首度碰頭，迪文琴佐猛嗆聲險爆衝突。（圖／路透）

關鍵字： 迪文琴佐交易NBA尼克灰狼Donte DiVincenzo

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