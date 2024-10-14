運動雲

>

還沒開季先休兵　「大帝」恩比德負荷管理熱身賽不打了

▲尼克布朗森、七六人恩比德。（圖／CFP）

▲七六人王牌球星恩比德宣布季前熱身賽全數休兵。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人休賽季持續補強，目標劍指東區王座，不過陣中王牌球星「大帝」恩比德(Joel Embiid)的身體狀況，似乎成為隱憂，季前熱身賽一場未打情況下，七六人球團宣布由於「負荷管理」，希望讓恩比德健康在例行賽全力出賽，因此後續熱身賽全數休兵。

上個賽季因傷僅出賽39場，恩比德在休賽季並未獲得充分休息，原因是他隨著美國男籃出征巴黎奧運，並順利拿下個人首面奧運男籃金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而NBA的2024-25新賽季進入倒數計時，這位30歲的明星長人卻是始終沒有公開亮相上場，缺席了七六人前3場季前熱身賽。

且根據《NBC Sports》報導，七六人球團由於考量恩比德膝蓋狀況，剩餘的季前熱身賽將讓他全數休兵，等於熱身賽一場未打情況下，直接迎接新賽季的到來。

上個賽季因為膝蓋半月板傷勢，恩比德整季僅打39場，平均仍繳出34.7分、11籃板、5.6助攻、1.2抄截、1.7阻攻，但事實上，恩比德進入NBA賽場以來，生涯10季從未單季出賽超過70場，其中前兩季更是因傷全數報銷，可說是十足的「玻璃人」代表。

不過連續7季入選聯盟明星賽，還是2022-23賽季聯盟年度MVP得主，七六人若想持續朝冠軍目標邁進，維持恩比德的一定健康程度，絕對是爭冠首要關鍵所在。

▲▼美國男籃恩比德(Joel Embiid)。（圖／路透）

▲恩比德休賽季隨美國男籃拿下巴黎奧運金牌。（圖／路透）

關鍵字： 恩比德大帝七六人NBAJoel Embiid

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

讓視障者體驗保齡球樂趣　黃瓊瑤率國手群傳承經驗

讓視障者體驗保齡球樂趣　黃瓊瑤率國手群傳承經驗

高承睿、黃彥誠不敵中國組合　桌球亞錦賽無緣男雙8強

高承睿、黃彥誠不敵中國組合　桌球亞錦賽無緣男雙8強

TPBL職籃前進大巨蛋？　特攻GM劉志威：找適當時機

TPBL職籃前進大巨蛋？　特攻GM劉志威：找適當時機

喊話讓對手聞風喪膽　謝亞軒訂下年度第1隊、三分命中率4成雙目標

喊話讓對手聞風喪膽　謝亞軒訂下年度第1隊、三分命中率4成雙目標

「特攻魔術師」膝傷回歸時間曝光　林韋翰：期待對決書豪葛格

「特攻魔術師」膝傷回歸時間曝光　林韋翰：期待對決書豪葛格

擁有8位新面孔的中信特攻預告「RISE UP」　與國王同城大戰要讓球迷期待

擁有8位新面孔的中信特攻預告「RISE UP」　與國王同城大戰要讓球迷期待

籃協祭出重懲！　施顏宗、陳奕綸涉賭「逐出球圈」永不錄用

籃協祭出重懲！　施顏宗、陳奕綸涉賭「逐出球圈」永不錄用

WNBA史上首位亞裔女總教練出爐　娜塔莉中瀨將成金州女武神主帥

WNBA史上首位亞裔女總教練出爐　娜塔莉中瀨將成金州女武神主帥

撐不住了！奧運後賽程爆炸　中國球后孫穎莎宣布退出亞錦賽

撐不住了！奧運後賽程爆炸　中國球后孫穎莎宣布退出亞錦賽

紅土之王納達爾震撼退役　喬科維奇：感謝你把我推向極限

紅土之王納達爾震撼退役　喬科維奇：感謝你把我推向極限

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

熱門新聞

陳雨菲留學「爆改金髮」大變身　驚被台灣球迷認出：戴姐影響很大

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

快訊／周天成本季第2冠到手！　北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

大谷翔平得點圈發威！道奇9:0完封大都會　季後賽33局無失分平紀錄

盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　還把千賀打退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

2大谷長打遭改判　打點沒了引不滿

3樂天12520人進場　大老闆澄清賣

4周天成北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

5大谷發威！道奇完封大都會平一紀錄

最新新聞

1MLB曬大谷被嚇　美球迷不爽這都要發

2林書豪領8星出擊　國王力拚TPBL首冠

39m88力挺海神　18日開幕戰獻唱

4山本由伸奢華錶曝光　球迷對天價震驚

5大谷188公里暴力揮擊：希望飛出去...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

魔神樂自評用球數多　觀察羅昂：每個人都有不好的時候

樂天大老闆加持打線破紀錄　古久保健二：士氣比較高

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366