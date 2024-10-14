還沒開季先休兵　「大帝」恩比德負荷管理熱身賽不打了

▲七六人王牌球星恩比德宣布季前熱身賽全數休兵。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人休賽季持續補強，目標劍指東區王座，不過陣中王牌球星「大帝」恩比德(Joel Embiid)的身體狀況，似乎成為隱憂，季前熱身賽一場未打情況下，七六人球團宣布由於「負荷管理」，希望讓恩比德健康在例行賽全力出賽，因此後續熱身賽全數休兵。

上個賽季因傷僅出賽39場，恩比德在休賽季並未獲得充分休息，原因是他隨著美國男籃出征巴黎奧運，並順利拿下個人首面奧運男籃金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而NBA的2024-25新賽季進入倒數計時，這位30歲的明星長人卻是始終沒有公開亮相上場，缺席了七六人前3場季前熱身賽。

且根據《NBC Sports》報導，七六人球團由於考量恩比德膝蓋狀況，剩餘的季前熱身賽將讓他全數休兵，等於熱身賽一場未打情況下，直接迎接新賽季的到來。

上個賽季因為膝蓋半月板傷勢，恩比德整季僅打39場，平均仍繳出34.7分、11籃板、5.6助攻、1.2抄截、1.7阻攻，但事實上，恩比德進入NBA賽場以來，生涯10季從未單季出賽超過70場，其中前兩季更是因傷全數報銷，可說是十足的「玻璃人」代表。

不過連續7季入選聯盟明星賽，還是2022-23賽季聯盟年度MVP得主，七六人若想持續朝冠軍目標邁進，維持恩比德的一定健康程度，絕對是爭冠首要關鍵所在。

▲恩比德休賽季隨美國男籃拿下巴黎奧運金牌。（圖／路透）