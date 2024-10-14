靈魂女聲9m88降臨港都　海神19日開幕戰高雄巨蛋獻唱

▲靈魂女聲9m88降臨港都，19日為海神開幕戰高雄巨蛋開唱。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊創隊邁入第四年「BACK 4 MORE」浪洄初心，10月19日、20日高雄巨蛋主場開幕戰登場，中場將由靈魂女聲9m88為開幕戰獻聲。正逢高雄設市百年，19日開幕戰當天提早入場將有機會獲得高雄設市百年開幕戰紀念TEE，邀請 #神隊友 一起慶祝雄躍南方百年好市，成為主場最雄派的應援力量。

9m88在海神成軍元年就曾以開球嘉賓蒞臨高雄巨蛋，今年同樣 BACK 4 MORE，將於 10月19日中場時間用歌聲串連上下半場氣勢，攜手 #神隊友 一起在開幕戰守護主場。

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創作才女9m88出道之際以靈魂嗓音，為華語樂壇帶來全新的聽覺體驗。出道六年屢獲金曲獎入圍肯定，2020年第31屆金曲獎獲最佳新人獎提名，此外與Leo王共同創作的〈最高品質靜悄悄〉一連入圍最佳單曲製作人獎、年度歌曲獎兩大獎項。2024年以《Sent》專輯入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎及最佳演唱類錄音專輯獎肯定。

雄躍南方，百年好市，高雄全家海神隊開幕戰一同慶祝高雄設市百年紀念，19日早鳥入場就有機會獲得高雄設市百年紀念開幕戰應援TEE，(指定攤位領取，贈完為止)，穿上象徵前進和延續的高雄設市百年紀念 Logo ，攜手為海神助陣。