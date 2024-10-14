快訊／林書豪預告將退休？　喊話本季也是「看一場少一場」

▲林書豪鬆口已經開始考慮退役一事。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

新北國王14日舉行2024-25賽季開季記者會，陣中王牌球星林書豪在談到本賽季是否是生涯「最終賽季」時表示，「我的肯定也是『看一場少一場』！但目前我的家庭確實已經在談退休這件事，最後的結果會由我和老婆來決定。」

上季風光拿下隊史首冠，國王本季參戰TPBL職籃與東超聯賽，林書豪也喊話目標同樣是拿下兩冠，也要持續享受籃球帶來的樂趣。

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不過林書豪也直言，「退休這件事，我的家庭一直都在聊，我的母親也因為看到我在場上不斷被擊倒在地，覺得壓力太大，因此說了本季不會來台看我的比賽，這都讓我開始思考長期的狀況，如果我今年的表現不好，或者是不該壓縮隊友的表現空間。」

林書豪說，「每個球員在場上，肯定都是看一場少一場，我來台灣打球15個月，包含鋼鐵人的3個月與國王的12個月，我很感動能找回對於籃球的熱情，只可惜我來台的時候，整體能力僅剩下全盛時期的3分之2了。」

對於哥哥考慮退役，本季國王3巨頭之一的林書緯表示，「如果我們本季再贏1個冠軍，也許我哥會繼續打，也或許他會認為是完美的結局，他確實在考慮退休了，因此我會很珍惜這個賽季。」

林書緯也強調，「我還沒有兒女，但我可以理解我媽媽的想法，看到哥哥受傷或是倒地，我不擔心這些事，但我完全可以理解媽媽的想法。」

▲新北國王本季以超黃金陣容誓言再度奪冠。（圖／記者杜奕君攝）