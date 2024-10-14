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快訊／坦言國王上賽季「亂七八糟」　林書豪喊話要當好榜樣

▲▼新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲林書豪喊話要和林書緯以及李愷諺一起成為國王團隊的榜樣。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL爭冠勁旅新北國王，14日舉行2024-25賽季開季記者會，包括陣中王牌球星林書豪以及林書緯、李愷諺，也被視為團隊「3巨頭」，將領軍衝擊TPBL以及EASL東超雙冠殊榮。不過上季國王場外負面事件頻傳，林書豪受訪時坦言，「上季我們是亂七八糟，這個賽季我會和林書緯、李愷諺一起當領袖，不只是打好球，更要成為好的榜樣！」

國王上賽季在PLG職籃雖然如願奪冠，東超聯賽也勇闖4強，但整季團隊狀態卻是十分動盪，且場外問題始終讓球隊處在風口浪尖，引發外界正反評價熱議。

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對此，林書豪直言，「上季都是不好的新聞，我們確實是亂七八糟，這季我會和林書緯、李愷諺一起當領袖，不只是在場上打好球，更要成為好的榜樣來改變球隊文化，也希望大家能夠看見，因為去年我們確實完全沒做到。」

剪了短髮展現新形象的林書緯則強調，「這個賽季自己多了一些責任，場上的工作還是和上季一樣，但是由於敏哥(楊敬敏)不在，可能會多做一點。」

▲▼ 新北國王季後賽媒體日-楊敬敏。（圖／記者黃克翔攝）

▲國王上季因為楊敬敏私約球迷在內多項負面事件，引發球迷熱議討論。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林書豪新北國王TPBL台籃沃許本桑尼李愷諺林書緯毛加恩

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