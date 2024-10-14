國王三巨頭變「三頭龍」　林書豪自曝新賽季可能改打小前鋒

▲新北國王三巨頭林書豪、李愷諺、林書緯。（圖／國王提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃勁旅新北國王，本季喊話將以林書豪、林書緯以及上季總冠軍賽FMVP李愷諺組成三巨頭主力陣容出擊，不過林書豪卻將此陣型以「英翻中」方式稱為三頭龍，更搞笑喊話在和林書緯、李愷諺3名後衛同時上場情況下，自己可能要改打小前鋒或是大前鋒了。

國王在上季於PLG職籃風光奪冠後，本季轉入7隊開打的TPBL職籃，休賽季大肆補強情況下，洋將陣容一字排開，包括上季PLG年度最佳洋將沃許本，以及強森、曼尼高、奧帝，以及最後關頭加盟的桑尼，洋將戰力可說相當華麗。

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另外在本土陣型上，國王也主打林書豪、林書緯以及李愷諺的三巨頭，林書豪就喊話要和兩人一起當領袖，也成為球隊場內外的榜樣。

談到國王新賽季爭冠的可能對手，林書豪點名包括夢想家、雲豹、特攻，攻城獅以及南霸天海神，都是很強的球隊，他也笑說自己和林書緯、李愷諺同時上場，很可能要改打小前鋒甚至大前鋒位置。

談到聯盟很多控衛，都將自己視為挑戰對象時，林書豪強調，「年輕選手就是要勇敢挑戰老將，我年輕時也是如此，這是非常好的心態，當我年紀越來越大，還能不能跟得上這些年輕人，對我也是一種挑戰。」

林書豪也說，「這是我來到國王的第2個完整賽季，今年的開季很困難，心態或是身體都有些疲勞，但我不斷提醒自己，賽季就像是長距離的賽事，並不是短跑，自己就是一步一步來。」

▲林書豪透露自己新賽季可能將改主打小前鋒位置。（圖／國王提供）