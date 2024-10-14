國王球員社群發文限縮？　毛加恩：該拿捏什麼能講不能講

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／國王提供）

記者杜奕君／新北報導

上賽季一度被球迷戲稱為新北「IG限動國王隊」，國王球團14日舉行2024-25賽季開季記者會，從執行長陳信生到總經理毛加恩，以及陣中王牌球星林書豪，都強調上季確實面臨許多挑戰，新賽季也將做好公眾人物應盡的榜樣。毛加恩就強調，「球隊文化比較美式，不希望球員發表個人意見時變成機器人，但也要拿捏什麼能講不能講。」

國王上賽季場外事件頻傳，甚至許多球員的社群發文，也都成為眾矢之的，也讓球隊飽受許多負面標籤及批評。今日開季記者會上，國王執行長陳信生就直言，「球隊上季面臨許多挑戰，去年的問題就是本季來學習與成長，無論是媒體溝通、社群媒體以及球隊文化都是。」

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總經理毛加恩則強調，「球隊走美式風格，不會限制個人發表意見，也不希望球員變成機器人，但是既有的框架不能超越，不會限制大家什麼不能講，但是必須拿捏什麼能講，什麼不能講。」

毛加恩直言，「球隊管理方面，這幾季確實出了問題，身為球隊管理層能做的就是更多的教育與執行，球員也必須了解，公眾人物就該盡責任與榜樣。」

▲新北國王本季以豪華土洋陣容登場。（圖／國王提供）