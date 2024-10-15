台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

▲新北國王桑尼選擇重返台灣效力，只因這裡很安全。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃新北國王，在本季還將同時兼顧EASL東亞超級聯賽情況下，日前選擇簽下以「亞洲外援」身分參賽的巴勒斯坦國手桑尼加盟，這也將是這位36歲沙場老將自SBL、T1、PLG再到如今TPBL，生涯參與的第4個台灣籃球聯賽。桑尼表示，「因為台灣是個安全的地方，因此我很樂意加盟國王效力！」

桑尼自2018年時首度來台，當時加盟了SBL超級籃球聯賽的裕隆效力，其後又轉戰T1職籃台中太陽，並入選聯盟第1隊，也在當時幫助太陽打入T1元年總冠軍賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其後桑尼則轉戰PLG職籃加入桃園領航猿，本賽季則在東超聯賽放寬亞洲外援資格認定下，成為國王在東超聯賽的亞洲外援選手。

不過國王總經理毛加恩也透露，「以桑尼的身手，要當作洋將也完全沒問題，接下來也會讓桑尼在TPBL職籃例行賽出賽，一方面也為東超聯賽進行調整準備。」

生涯在台灣籃壇累積第4個聯賽的參賽資格，桑尼表示，「從SBL、T1、PLG到TPBL，我都參與到了，真的很榮幸，國王是一支很好的球隊，去年他們贏下總冠軍，我也很期待新賽季跟他們一起合作。」

桑尼透露，原本已經在黎巴嫩聯賽打球，但當地爆發戰爭，因此跑到約旦去避難，剛好收到總經理毛加恩的訊息，也決定回到台灣打球。「台灣比較安全，我也很愛這個地方的一切！」

對於台灣籃壇這個休賽季關於分合的動盪狀態，桑尼也相當了解狀況，這位沙場老將強調，「或許合併是不錯的選擇，畢竟如果隊伍數少，對戰組合往往都會很常重複，多一點隊伍也相對會有更多競爭力。 」

▲桑尼將成為國王征戰東超聯賽的亞洲外援。（圖／國王提供）