放棄3年1.65億美金天價續約　國王一哥福克斯要拚更大合約

▲國王主控福克斯放棄提前續約，希望憑藉表現贏得更高身價。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

沙加緬度國王近年逐步成長為西區季後賽勁旅，陣中主控福克斯(De'Aaron Fox)後場穩定表現成為關鍵，但這位聯盟中生代明星控衛近日卻傳出，將不會和國王球團提前完成3年1.65億美元續約價碼，將在明年賽季結束後，爭取更大份的合約，希望憑藉好表現迎來更高身價。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，現年26歲的福克斯將不會在今年與國王提前完成續約，將放棄1.65億美元續約價碼，希望在明年休賽季爭取更大份合約，同時也評估國王本季補強戰力之後，是否要續留效力。

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先前福克斯就曾表態，希望看見國王維持穩定，有長期合作的總教練成為帶隊核心，而國王也在今年休賽季和現任總教練布朗(Mike Brown)完成了3年3000萬美元的續約。

上賽季福克斯持續進化，場均26.6分已經是生涯新高表現，另外4.6籃板、5.6助攻外帶2抄截也都是水準以上表現，這位生涯前7季都效力國王的明星控衛，也即將迎接生涯巔峰成熟期的到來，預料續留國王效力機率將不會太低。

▲福克斯近年來已經成為西區頂尖控衛代表人物。（圖／路透）