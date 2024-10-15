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快訊／蔣淯安率領豪華夢想家現身　喊話「萬夫莫敵」拚TPBL首冠

▲蔣淯安與福爾摩沙夢想家喊出「萬夫莫敵」拚隊史首冠。（圖／記者杜奕君攝）

▲蔣淯安與福爾摩沙夢想家喊出「萬夫莫敵」拚隊史首冠。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

休賽季大肆補強，組成無敵豪華陣容的福爾摩沙夢想家，15日舉行2024-25賽季開季記者會，包括重磅加盟的蔣淯安以及原有本土王牌林俊吉，以及新世代長人射手馬建豪，攜手喊出年度口號「萬夫莫敵」，希望以全新陣容開創勝利之路，迎接隊史及TPBL職籃首冠。

夢想家休賽季在自由市場網羅蔣淯安、馬建豪以及張宗憲3位好手，「宇宙夢想家」艦隊正式成型，也被視為本季TPBL職籃爭冠熱門勁旅。

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球隊總經理韓駿鎧就表示，「今年在自由市場上，比較大條的魚都被我們抓進來了，張宗憲回歸夢想家是我最意外的，小安我就像是『恐怖情人』，約定每天晚上9點要通電話。馬建豪我們則是動之以情，不斷溝通才能簽下來。」

至於台籃頂級控衛蔣淯安則表示，「能夠回到家鄉台中，我感到很開心也很榮幸，當時T1職籃到台中客場出賽，就有想過是不是有機會回到台中以主場身份出賽，感謝鎧總與立宗哥把我接回家。」

「球隊的氣氛很棒，剛加入球隊會比較著急，球團希望我把傷勢養好，我個性比較急，他們希望我不要打打停停，順利完成後面的比賽。」蔣淯安如此說道。

本季擔任隊長的簡浩則喊話團隊必須懂得「犧牲」配合體系，最重要還是溝通，讓新的球員融入體系，往往是最困難的事。

夢想家新賽季口號也喊出「萬夫莫敵」，期許成軍的第8個賽季能夠更深耕台中，為新聯盟與新賽季做好奪冠準備。

▲蔣淯安與福爾摩沙夢想家喊出「萬夫莫敵」拚隊史首冠。（圖／記者杜奕君攝）

▲福爾摩沙夢想家人氣啦啦隊Formosa Sexy也亮麗現身。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 夢想家蔣淯安林俊吉馬建豪張宗憲TPBL台籃

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