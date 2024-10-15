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夢想家Formosa Sexy啦啦隊17人名單出爐　籃棒雙棲女神小珍奶入列

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃勁旅福爾摩沙夢想家15日舉行2024-25賽季開季記者會，陣中人氣啦啦隊組合「Formosa Sexy」今日也以17人陣容的完全體出席記者會，並展現力與美熱舞帶動氣氛。其中除了團長壯壯、隊長梓梓領銜外，本季也補進3名新成員，包括「籃棒雙棲全糖女神」小珍奶以及「廟會女神」曾甜，另外原新北國王啦啦隊成員Roxy楊楊，本季也加入Formosa Sexy，陣容可說相當華麗。

成軍8年的夢想家，在休賽季大肆補強，網羅包括蔣淯安、馬建豪以及張宗憲等即戰力好手情況下，球團喊出年度口號「萬夫莫敵」，希望在本賽季一舉拿下TPBL元年首冠，以及隊史首冠殊榮。

而夢想家陣營「嬌點」之一的人氣啦啦隊組合Formosa Sexy，本季除了持續有團長壯壯，以及隊長梓梓、副隊長Lulumi領軍出擊，今日記者會上，17人完整陣容也全數上陣，在記者會上展現苦練多時的舞蹈，也預告夢想家的洲際迷你蛋「魔鬼主場」，本季依舊有著這批人氣啦啦隊加油打氣。

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Formosa Sexy本季也網羅3名新成員，包括目前在中職味全龍「小龍女」啦啦隊效力，上季也曾為台北台新戰神啦啦隊成員的「全糖女神」小珍奶，以及有「廟會女神」稱號的曾甜，另外「舞蹈與爵士鼓雙修才女」，昔日也曾是國王啦啦隊Queens成員的Roxy楊楊，都成為Formosa Sexy本季全新班底，將在主場為夢想家球員熱情應援。

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲夢想家人氣啦啦隊Formosa Sexy以17人完整陣容現身開季記者會。（圖／夢想家提供）

關鍵字： Formosa Sexy夢想家小珍奶梓梓壯壯曾甜

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