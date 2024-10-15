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快訊／曾因大麻風波遭夢想家開除　張宗憲回鍋喊話都過去了

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲張宗憲本賽季回鍋夢想家效力。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

在2020年因為攜帶、吸食含有大麻成分的煙油電子菸，違反毒品危害防制條例的「噴射機」張宗憲，當時面臨遭到母隊夢想家開除的慘痛代價。經過峰迴路轉，本季張宗憲再次回到夢想家效力，他也喊話都過去了，心態不再衝動，希望全力為夢想家爭取冠軍。

在當年因大麻風波，遭夢想家無預警開除，張宗憲今日受訪時坦然表示，「確實是自己的錯，但當時心態有點沮喪與不解，會覺得當時我還沒走出地檢署，球團沒有和我對話了解狀況，就直接開除我，心態上會有點遺憾。」

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張宗憲笑說，「後續每次對上夢想家，我都會噴很多垃圾話，沒想到鎧總(夢想家總經理韓駿鎧)還願意找我回來，事情真的都過去了，現在的我只想為球隊做出貢獻，贏得總冠軍。」

本季回鍋夢想家，身份也從昔日的得分箭頭變成穩定軍心的老將角色，張宗憲強調，「陣中很多年輕有潛力的隊友，我還在適應輔佐的角色，打法上也會從持球增加很多無球打法。就像看見馬建豪，會有很多年輕自己的樣子，看到他的企圖心，很像以前在美國時的自己。」

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲夢想家總經理韓駿鎧休賽季力邀張宗憲回鍋加盟。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 張宗憲夢想家TPBL台籃

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