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蔣淯安確定TPBL開幕戰打不了　回故鄉台中拚冠軍自我壓力大

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲蔣淯安確定在TPBL職籃開幕戰首周賽事將不會上場。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家休賽季最大補強焦點，就是網羅台灣籃壇頂尖控衛蔣淯安加盟入隊，回到故鄉台中效力的他，也給自己極高的標準與壓力，希望替夢想家與台中贏得隊史首冠。不過由於膝蓋傷勢始終未癒，球團在高標準保護下，確定蔣淯安將缺席本周TPBL職籃主場開幕戰，不過蔣淯安也透露，「只要球團許可開綠燈，自己隨時準備好上場效力！」

今夏台灣籃壇自由市場最受關注的焦點球星，絕對非蔣淯安莫屬，夢想家在地利之便下，成功力邀蔣淯安「回家打球」，也讓本季球隊後場同時擁有蔣淯安、林俊吉兩位頂尖控衛坐鎮。

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不過蔣淯安由於膝傷狀態未癒，球隊在高度謹慎情況下，確定本周末的TPBL職籃2024-25賽季開幕戰，將不會讓這位王牌控衛上陣，夢想家總經理韓駿鎧透露，蔣淯安首周賽事確定不會上場，賽季還很長，我們希望他恢復到達百分之百，才開始回歸賽場。」

蔣淯安則表示，「其實我的狀態沒問題，現在要上場也可以，但就是遵照球隊、教練的安排，在專業評估下不要太著急上場。但我給自己很大的壓力，希望趕快為球隊做出貢獻，個人獎項我依舊不強求，總冠軍才是最重要的。」

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲夢想家本季喊出「萬夫莫敵」作為年度口號。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 蔣淯安夢想家TPBL台籃

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