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準備衛冕2連霸！　綠衫軍一哥坦圖大秀戰斧爆扣

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25新賽季開打在即，波士頓塞爾提克也將強勢挑戰衛冕2連霸大業，球隊16日在季前熱身賽面對多倫多暴龍之戰，最終雖然以118比119意外敗北，但陣中王牌一哥坦圖(Jayson Tatum)整體發揮強勢，全場轟下24分、8籃板、6助攻、3抄截，還在比賽中大秀一次切入過人後單臂戰斧式爆扣，表現相當強勢。

雖然巴黎奧運期間，在美國男籃多場重點戰役遭「冰」在板凳引發熱議，不過回到NBA綠衫軍母隊後，坦圖隨即找回一哥霸氣，要力拚衛冕2連霸及隊史第19冠殊榮。

今日季前熱身賽面對暴龍，坦圖不僅全場21投9中轟下全隊最高24分、8籃板、6助攻、3抄截，還在比賽中面對布薛(Chris Boucher)防守時，利用精彩過人技巧直接晃開對手，切入禁區後面對補防長人費南多(Bruno Fernando) ，坦圖更是直接升空單臂猛灌，完成一記精彩的戰斧式爆扣。

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不過可惜的是，賽爾提克此戰終場前11.7秒出現致命犯規，讓暴龍卡頓(D.J. Carton)罰進逆轉關鍵兩分，最終綠衫軍就以1分之差飲恨輸球，在熱身賽4連勝後吞下首敗。

▲塞爾提克一哥坦圖本季將領軍挑戰衛冕2連霸。（圖／路透）

▲塞爾提克一哥坦圖本季將領軍挑戰衛冕2連霸。（圖／路透）

關鍵字： 坦圖NBA塞爾提克綠衫軍2連霸Jayson Tatum

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