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夢想家成軍8季拚首冠　陳立宗：TPBL會變最強聯盟

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲成軍來到第8季夢想家，大舉補強準備衝擊隊史首冠。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃勁旅福爾摩沙夢想家舉行2024-25賽季開季記者會，這支成軍邁入第8季的唯一中台灣職籃勁旅，也誓言將力拚隊史首冠。球團董事陳立宗就強調，「這個夏天的台灣籃壇紛紛擾擾，也許球迷感到失望，但夢想家逆勢操作，就是要跟更多志同道合的夥伴走在一起，相信TPBL會因為夢想家成為最強的聯盟！」

從ABL到PLG，再到如今的TPBL職籃，夢想家在這個休賽季大刀闊斧補強，招募了包括蔣淯安、馬建豪以及張宗憲等即戰力好手，球隊總經理韓駿鎧就幽默表示，「市場上比較大條的魚，都被我們給抓進來了！」

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不過在這個夏天，台灣籃壇因為合併、破局，再度以兩個職籃聯盟模式開打，夢想家卻逆勢砸下重金進行補強，也讓外界好奇球隊制服組究竟是如何考量，才做出這樣的決策模式。

對此，球隊董事陳立宗表示，「這個夏天的台灣籃壇紛紛擾擾，或許讓球迷感到卻步或是失望，但夢想家選擇逆勢操作、All in，就是因為有這些不離不棄的贊助商和球迷，成功的定義不是擊敗哪個明確的敵人，成功的定義是跟更多志同道合的夥伴走在一起，最好的夢想家給新的聯盟，也相信TPBL會因為夢想家而變成最強的聯盟。」

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲夢想家董事陳立宗喊話TPBL職籃將成為最強聯盟。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 夢想家TPBL台籃韓駿鎧陳立宗

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