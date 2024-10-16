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TPBL職籃來了！　海神主場開幕周「海神大道」首度登場

▲TPBL職籃海神主場開幕戰，將首度增設「海神大道」。（圖／高雄全家海神提供）

▲TPBL職籃海神主場開幕戰，將首度增設「海神大道」等多項活動。（圖／高雄全家海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神10月19日、20日高雄巨蛋主場開幕戰登場，19日17時迎戰新北國王隊，中場將由靈魂女聲9m88為開幕戰獻聲，20日17時交手新竹御嵿攻城獅隊。為慶祝高雄市設市百年，若對手得分百分內全家便利商店招待現場神隊友100杯Let's Café經典美式（中杯），賽後「海神大道」、「今日我最神」還將送出好禮，邀請 #神隊友 回家看球「BACK 4 MORE」，浪洄初心迎接開幕戰。

這是海神主控布銳克曼相隔8個月首場正規賽，對於能夠健康重返球場十分興奮。開幕戰交手新北國王隊，他回憶道，「大學在布魯克林，大二的時候曾到現場看過林書豪為尼克隊出賽。很開心有機會能與他交手，希望可以幫海神隊拿下勝利。」

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▲TPBL職籃海神主場開幕戰，將首度增設「海神大道」。（圖／高雄全家海神提供）

高雄全家海神隊打造「海神大道」，揮別單一上班路，全面更新快閃上班路與舒適下班路。賽後「海神大道」將提供摩曼頓神隊友禮、以及將在10月23日在台灣上映的電影《猛毒最終章：最後一舞》獨家周邊好禮。

▲TPBL職籃海神主場開幕戰，將首度增設「海神大道」。（圖／高雄全家海神提供）

海派大使福利優惠再升級，每場賽後進行海派大使擊拳合照會。將抽出開放進場一小時內入場之15位早鳥神隊友，賽後與當日海派大使擊拳與合照。

高雄全家海神隊10月19日開幕戰應援TEE特別印上高雄設市百年的紀念LOGO，致敬港都百年蛻變與榮耀！2024年是「高雄街」升格為「高雄市」百年的里程碑，高雄市政府從8月起到12月，啟動「百年好市」系列活動，邀請神隊友持續關注官方網站消息。

▲TPBL職籃海神主場開幕戰，將首度增設「海神大道」。（圖／高雄全家海神提供）
 

關鍵字： TPBL高雄全家海神台籃職籃海神大道

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