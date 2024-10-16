喊話要當「風城K湯」　李啟瑋卻連兩季遇上離奇怪傷

▲李啟瑋喊話要成為「風城K湯」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新竹報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅在16日舉行2024-25賽季開季記者會，休賽季加盟的好手李啟瑋，也霸氣喊話希望成為「風城K湯」(指NBA達拉斯獨行俠球星 Klay Thompson)，也希望打破個人曾寫下的單場9顆三分球紀錄。只不過李啟瑋今日卻是帶傷現身，上周熱身賽他踩到前隊友高錦瑋的球鞋扭傷，仍希望積極復健趕上11月的主場開幕戰。

現年31歲，擁有中華男籃國手資歷的李啟瑋，休賽季選擇重磅加盟風城勁旅攻城獅，不過今日開季記者會上，他卻是帶著腳傷現身，原因是上周對上台啤永豐雲豹的季前熱身賽，他踩到前隊友高錦瑋的球鞋，造成腳部扭傷狀況。

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李啟瑋透露，「記者會結束才要去給醫生詳細評估，目前球季開幕戰能否上場還不確定，不過11月的主場開幕戰應該沒問題。」

上賽季李啟瑋才因為遭當時同樣是隊友的「表弟」卡森斯倒地壓傷腳踝，造成長期缺陣，本季尚未開打又是遇上離奇腳傷，不過他的外線火力，仍將是風城軍團的重要外圍火力來源。

李啟瑋也喊話，希望新賽季能夠變成攻城獅版的K湯，為球隊提供穩定外線支援，他也喊話希望改寫自己的單場9記三分球紀錄，能夠在無球跑動下，替球隊提供穩定的外線及防守。

不過同樣在季外轉隊的湯普森，昨日在NBA季前熱身賽卻出現離譜9投0中，單場得分掛蛋的狀況，李啟瑋對此則笑說，「他還在調整，給他一些時間吧！」

從雲豹轉戰攻城獅，加上新賽季來到以7隊規模開打的TPBL職籃，李啟瑋則強調，「聯盟各隊實力都很平均，看起來都沒有弱隊，也很期待和前東家雲豹交手，不管碰到誰，上了場就是努力幫助球隊贏得勝利。」

▲攻城獅宣布年度口號為WIND WIN「穩」。（圖／記者杜奕君攝）