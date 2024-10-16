快訊／高國豪預告有望打中華男籃了　被酸民喊「3500」自認很好笑

▲攻城獅一哥高國豪預告11月有望加入中華男籃打亞洲盃資格賽。（圖／新竹攻城獅提供）

記者杜奕君／新竹報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅16日舉行2024-25賽季開季記者會，陣中王牌球星高國豪也喊出本季將以爭取年度MVP為目標。另外，生涯多次與中華男籃「交錯而過」，高國豪也透露有高度機會將參與11月的亞洲盃男籃資格賽第2階段。另外，高國豪也笑說，「職業生涯第5年，還會看到有酸民說我是『3500』，其實蠻好笑有趣的。」

今日在開季記者會上，高國豪喊出將力拚新賽季年度MVP，他表示，「第5年的職業生涯，我想要比較大的自我突破，算是期許大於想要證明自己，如果能在這麼多頂尖球星交手下，拿到年度MVP，對自己會是很大的里程碑。」

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▲攻城獅今日舉行新賽季開季記者會。（圖／新竹攻城獅提供）

談到球隊頭號砍將艾夫伯離隊，高國豪笑說，「就像是一個人少了雙手雙腳，但身體結構還在，我自己會希望大家不要停住，要大家勇於出手分擔責任。」

另外，高國豪也透露，「今年11月的亞洲盃，我應該會去打，這也是亞青之後，我有機會再次穿上中華隊的球衣，真的很期待。」

談到職業生涯不斷面對酸民與負面批評攻擊，高國豪也笑說，「其實都5年了，有時候看到網友還用『3500』來消遣我，其實覺得很好笑也很有趣，但我不太在意這些，畢竟也算是大家持續關注我的概念。」

▲攻城獅年度主視覺及口號正式出爐。（圖／新竹攻城獅提供）