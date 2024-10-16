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蔡宸綱霸氣高喊力拚年度新人王　還要找林書豪補回10年前的遺憾

▲攻城獅新秀蔡宸綱目標力拚年度新人王。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅新秀蔡宸綱目標力拚年度新人王。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／新竹報導

新竹御嵿攻城獅16日舉行2024-25賽季開季記者會，為TPBL職籃新賽季做最後準備。其中菜鳥長人蔡宸綱也喊話，將以爭取「年度新人王」為重要目標。蔡宸綱也透露，「自己10年前曾經參加林書豪的籃球訓練營，卻意外沒拿到偶像的簽名，希望能帶著當時訓練營的球衣，找機會向林書豪要到簽名。」

身高197公分的蔡宸綱，在被攻城獅於選秀會以首輪第2順位榜眼籤選中後，新賽季將從風城展開職業生涯，在今日的開季記者會上，他也強勢宣告將以一生只有一次的年度新人王獎項為目標邁進。

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談到新人王的可能對手，蔡宸綱點名台北台新戰神「選秀狀元」雷蒙恩，另外他也透露來自南霸天高雄全家海神的後衛魏莨哲，也是自己認為的有力競爭對手。

蔡宸綱強調，「雖然要拚新人王，但是不會給自己訂出明確的數據目標，而是希望能把握每次上場機會，完成教練要求的任務，也希望自己在場上處理球，能夠更果斷明確。」

另外，蔡宸綱也透露了一段「童年往事」笑說希望能和新北國王人氣球星林書豪交手時，彌補小學時期的小小遺憾。

蔡宸綱表示，「我在國小3年級時，曾經參與林書豪舉辦的籃球訓練營，當時主辦單位說訓練結束，可以找一位教練簽名，但我沒聽懂規則，就去找了帶我的教練簽名，結果大家都拿到林書豪的簽名，只有我沒有，還被家人唸了一頓。」

蔡宸綱笑說，「當時訓練營的球衣我還留著，希望本季和林書豪交手時，有機會要到當時沒拿到的親筆簽名！」

關鍵字： 蔡宸綱攻城獅年度新人王林書豪TPBL台籃

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