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快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　安芝儇、一粒領軍甜度爆表力挺

▲台南台鋼獵鷹、Wing Stars啦啦隊、球團發言人高景炎。（圖／記者杜奕君攝）

▲台南台鋼獵鷹今日舉行2024-25賽季開季記者會。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台南報導

本季「跳槽」加入PLG職籃的台南台鋼獵鷹，17日在嶄新比賽場地台南成功大學中正堂體育館，舉辦2024-25賽季開季記者會，並以「南人REBORN」做為年度口號，力拚寫下佳績。台鋼獵鷹董事長王炯棻就喊話表示，「這邊球迷比較多，希望在更好的平台出賽！」也希望每一位到場的鷹援軍都感受到球團用心。

本季打出「南人REBORN」年度口號，獵鷹將主場遷往成大中正堂體育館後，球團發言人高景炎強調，「REBORN，就是重生與新的開始，有可容納4500人，非常棒的場地服務球迷，球團也將體育館座椅、室內空間全數翻新，希望提供更好的觀賽品質。」

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▲台南台鋼獵鷹、Wing Stars啦啦隊、球團發言人高景炎。（圖／記者杜奕君攝）

▲Wing Stars啦啦隊將在主場為獵鷹熱情應援。（圖／記者杜奕君攝）

另外，獵鷹本季也將採取「雙隊長制」，將由「喇叭」張博勝及洋將翟蒙擔任，也期待兩位隊長能和總教練柯納，一同幫助團隊締造嶄新奇蹟。今日球員陣容也強勢亮相，希望在新賽季寫下府城榮耀。

今日開季記者會上，獵鷹也特別派出球隊專屬人氣啦啦隊「Wing Stars」，兩位南韓人氣成員應援總監安芝儇、表演總監Mingo雖未現身，也特別錄製影片向球迷問好，新賽季將帶領Wing Stars組成「甜度爆表鷹援團」，將為每場主場賽事增添無限熱情與活力。

另外，吉祥物大員TAYUAN也將身著06號球衣，將在11月30日、12月1日的新賽季獵鷹主場首周賽程熱力應援。

▲台南台鋼獵鷹、Wing Stars啦啦隊、球團發言人高景炎。（圖／記者杜奕君攝）

▲台南台鋼獵鷹球團發言人高景炎。（圖／記者杜奕君攝）

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