雙星恩比德、喬治開幕戰打不打？　七六人主帥納斯下周才揭曉

▲季前熱身賽全數休兵，恩比德下周開始時將揭曉開幕戰打不打。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人休賽季重磅補強，找來攻守兼備的喬治(Paul George)加盟助陣，希望搭配「大帝」恩比德(Joel Embiid)以及明星控衛馬克西(Tyrese Maxey)來衝擊本季年度總冠軍。不過季前熱身賽恩比德與喬治兩大球星卻是接連因傷病問題缺陣，球隊主帥納斯(Nick Nurse)透露，「將在下周開始時，確認兩人本季開幕戰是否能打！」

在休賽季找來喬治，與恩比德、馬克西組成球隊新三巨頭後，七六人在季前熱身賽卻遲遲無法等到3人合體出擊，先是球隊王牌恩比德因為膝蓋舊傷，保險起見全數缺席熱身賽，隨後喬治又在前役出現左膝傷勢，後續熱身賽全數停擺不再上陣。

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七六人總教練納斯17日被問到恩比德及喬治目前狀況時強調，在下周開始時，會確認兩人是否能在新賽季對上密爾瓦基公鹿的球季開幕戰上場效力。

恩比德在休賽季隨美國男籃出征巴黎奧運，並順利拿下金牌殊榮，上賽季繳出34.7分、11籃板、5.6助攻、1.2抄截、1.7阻攻的精彩表現，不過受到半月板傷勢影響僅出賽39場，這個賽季能否維持健康將是七六人戰績好壞的重要依據。

至於喬治上賽季也有22.6分、5.2籃板、3.5助攻的水準演出，不過熱身賽左膝出現過度延伸狀況情況下，是否影響其調整進度，也將是觀察重點。

▲七六人喬治。（圖／路透）