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快訊／TPBL歷史性開幕日！　林書豪確定海神客場亮相出賽

▲▼新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書豪、林書緯今日將領軍在TPBL職籃開幕日登場。（圖／資料照）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃歷史性開幕日，19日一連兩場賽事，福爾摩沙夢想家主場迎戰新北中信特攻，為聯盟歷史性首戰，至於高雄全家海神則在高雄巨蛋迎戰強敵新北國王來訪，國王看板球星「豪神」林書豪確定登錄，將有機會在TPBL職籃歷史性開幕日登場，讓港都球迷大飽眼福。

以新北國王、新北中信特攻、台北台新戰神、桃園台啤永豐雲豹、新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神等7隊規模出擊的TPBL職籃，今日正式舉行歷史性開幕日賽事。

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下午14時30分，歷史性首戰由地主夢想家在台中洲際迷你蛋迎戰勁旅特攻，至於晚間17時則由「南霸天」海神交手上季PLG職籃年度總冠軍國王。

其中，在國王陣營原本列入傷兵名單的林書豪，今日確定出現在正式登錄名單，將有極高機率在高雄巨蛋正式出賽，讓港都球迷欣賞豪神風采。

值得一提的是，國王今日僅登錄10人出賽，但呂政儒由於處於禁賽狀態，因此實際上僅有9名可用之兵，面對擁有地主優勢，且兵多將廣由「海瓏王」胡瓏貿領軍的海神軍團，國王將啟用何種「精兵政策」迎戰，也將是這場比賽看點之一。

▲海神胡瓏貿、史考特、瓊斯、林任鴻，雲豹卡森斯、蔣淯安 。（圖／T1職籃提供）

▲海神胡瓏貿將領軍迎戰強敵國王 。（圖／資料照）

關鍵字： TPBL林書豪職籃台籃海神國王胡瓏貿

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