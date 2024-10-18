獵鷹跳槽PLG因為「球迷多」　新賽季還要粉碎沒球星質疑

▲台南台鋼獵鷹選擇投入PLG職籃，主因是球迷比較多。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台南報導

上季還隸屬T1職籃的台南台鋼獵鷹，本季轉投PLG職籃陣營，17日舉行2024-25賽季開季記者會，球團董事長王炯棻大方表態，稱PLG聯盟「球迷比較多」，因此希望在比較好的平台進行比賽。針對外界對於獵鷹本土「星度」不足的問題，總教練柯納強調團隊至上，並認為整個球隊才是真正的球星。

獵鷹本季一度傳出將加入合併後的TPBL職籃，不過最後關頭選擇抽身，轉投入PLG職籃陣營。對此球隊董事長王炯棻就表示，「我們本季跳船了，因為PLG聯盟的球迷特別多，想在比較好的平台比賽，對球隊也是新的開始。」

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本季告別了過去待了3季的嘉南藥理大學紹宗體育館主場，獵鷹本季將主場遷往規模更大、交通地理位置更好的成大體育館，除了將相關硬體設施進行翻新，也喊出「南人REBORN」年度口號，希望在PLG職籃能夠打出佳績。

另外，針對外界對於球隊本土「星度不足」的質疑，總教練柯納表示，「我們的團隊就是球星，不自私的打法，才能更有力量。」

「來到新的聯盟，必須先瞭解其他3隊的能力與打球方式，聯盟風格也不同，要一段適應時間。每隊打8次比較像是系列戰，只是將時間拉長到一季。」柯納如此說道。

▲台南台鋼獵鷹本季球團發言人由高景炎擔任。（圖／獵鷹提供）