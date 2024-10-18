鷹速小子揮別上季撞牆期　谷毛唯嘉先發、替補之間找定位

▲台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉(中)，仍在尋找新賽季的個人定位。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／台南報導

台南台鋼獵鷹本季轉投PLG職籃陣營，17日舉行2024-25賽季開季記者會，身為陣中本土主力控衛的谷毛唯嘉，在新秀賽季表現大放異彩情況下，上季卻面臨不小的二年級生「撞牆期」。新賽季轉戰新聯盟重新出發，谷毛唯嘉透露，「不論先發或替補角色，都要專注在自己能控制的，希望能找到平衡點，也幫助球隊贏球。」

本季獵鷹不只是轉換聯盟，陣中球員名單也有不小更替，谷毛唯嘉就表示，「要熟悉每位新隊友的打球習性，對我也是一種挑戰，還是希望自己能比上個賽季更進步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過谷毛唯嘉也坦言，由於兩職籃聯盟整合破局，包括林書豪、林俊吉、高錦瑋等頂尖後衛，這個賽季都無緣交手，確實有一些可惜，但谷毛唯嘉強調，「專注在我能控制的事情上，也很想和隸屬高雄鋼鐵人的陳范柏彥，我們畢業後一直沒有機會交手，和他一起打球的時光很令我懷念。」

目前獵鷹陣中還有主打雙能衛的洋將飛雷神在陣，谷毛唯嘉表示，「目前自己還在找尋團隊當中的定位，無論是打先發或替補，我都要學著如何幫助球隊，找到最好的平衡點。」

▲台南台鋼獵鷹擁有高人氣的Wing Stars啦啦隊。（圖／獵鷹提供）